"Я работаю по бизнес-удостоверению музыкантом-ведущим мероприятий. Из-за отсутствия графика работы, я не могу брать документ на весь год, поэтому каждый месяц заполняю новую заявку, до этого в течение нескольких лет у меня было два бизнес-удостоверения – на продажу автомобилей и музыканта-ведущего мероприятий. Тогда я работал по справке об индивидуальной деятельности, платил НДС. Я решил закрыть индивидуальную деятельность и работать только по бизнес-удостоверению, но с тех пор появилась проблема – в системе "Содры" показывает несуществующий долг, которого никогда не было", – сказал мужчина (имя и фамилия редакции известны).

Он сказал, что из-за этого долга невозможно получить бизнес-удостоверение по интернету, поэтому ему каждый раз надо ездить в отделение ГНИ. Мужчина живет под Клайпедой, это отнимает у него немало времени, а специалисты "Содры" твердят лишь одно – "проблема известна", но никто ничего не решает.

Мужчина был возмущен предложением работницы "Содры".

"Каждый раз, чтобы взять бизнес-удостоверение, я должен звонить в "Содру", чтобы они подтвердили, что долга нет. Каждый раз должен ждать, когда все проверят (это повторяется каждый месяц). Мне приходится согласовывать время, стоять в очередях, доказывать работникам ГНИ, что я не должник, я должен просить, чтобы звонили в "Содру", чтобы там подтвердили, что долга нет. Получается, я должен умолять ГНИ, чтобы получить возможность работать легально. Вместо того, чтобы оформить документы по интернету, мне приходится ездить 60 км туда и обратно. В последний раз ситуация повторилась, а специалист "Содры" в конце сказала: "Я предлагаю вам заплатить несуществующий долг, тогда проблем не будет". Мне, человеку, у которого никогда не было долгов, который старается работать прозрачно и легально, должен за свой счет решать проблемы системы? Это уму не постижимо!" – сказал мужчина.

По его словам, он решил предать эту историю огласке, поскольку узнал, что он такой - не один.

Кроме того, он рассказал, что на нем не только висит несуществующий долг, но и пеня, которую за него насчитывают. Долг в 29 евро вырос до 40 евро.

DELFI связался с представителями ГНИ, которые заметили, что пока проблему не решит "Содра", они ничем не могут помочь мужчине, поскольку получить бизнес-удостоверение может лишь человек, у которого нет долга. По техническим причинам в данном случае ГНИ получает неверную информацию.

Между тем "Содра" указала, что об этой проблеме ей известно, но когда она будет решена, пока неизвестно.

"К сожалению, такое бывает, хотя и нечасто, что люди, работающие на себя сталкиваются с проблемами. В каждом случае решение индивидуально и мы пытаемся сделать это как можно быстрее, – указал DELFI пресс-секретарь "Содра" Саулюс Ярмалис. – Сейчас проверяют все случаи таких несоответствий, их устранят, в будущем такое не должно повториться".

Мужчина сказал, что он еще раз обратился в "Содру" с просьбой дать ему ответ на вопрос, что же делать. Ему ответили, что ответ на запрос будет 18 июля.

"Жду, что ответят, но это длится больше года. Сколько еще таких людей? Абсурд, вместо того, чтобы устранить ошибку, предлагают заплатить. Мое терпение лопнуло", – сказал мужчина.