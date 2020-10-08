Мужчина полгода назад болел коронавирусом, сдал сейчас анализы и удивился

Первые симптомы болезни у Гитиса появились в середине марта после встречи с друзьями. У него поднялась температура до 37 градусов, болела голова.

Поскольку в самом начале тестов было немного, Гитиса на коронавирус не проверяли, сказали только, что если станет хуже - обращаться к семейному врачу.

Затем заболела и супруга Гитиса Эрнеста. У нее неделю держалась температура, болела голова, был заложен нос, наблюдался кашель, немного притупилось обоняние. Однако через неделю оба уже были здоровы.

В начале апреля ему позвонил один из друзей, с которыми он встречался, и сказал, что он болен коронавирусом. Тогда проверили и Гитиса, тест показал COVID-19. Гитис с женой еще две недели провели в изоляции – потом еще два раза сдавали анализы.

20 апреля тест показал, что вируса в организме нет.

Несколько месяцев назад Гитис сделал быстрый тест, тот показал наличие антител в организме. А на этой неделе наличие антител показал анализ, который был сдан в лаборатории частной клиники.

"Антитела еще есть. В пятницу я поеду в Центр крови. Они брали плазму и знают, сколько в крови антител, тогда и сравню", – сказал мужчина.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала Delfi: "Антитела образуются, об этом много пишут ученые. Мы сами проводили исследования и выяснили это. Даже когда инфекция бывает в бессимптомной форме, у большинства людей есть антитела. Вопрос в том, сколько они сохраняются. У некоторых через 4-5 месяцев концентрация уменьшается, и тест уже их не показывает. Если человек более серьезнее, то антител формируется больше, они дольше сохраняются", – сказала Жвирблене.

По ее словам, сейчас планируют повторить тесты на антитела в Неменчине – там антитела сразу после выздоровления были почти у всех людей.

На вопрос, может ли наличие антител облегчить симптомы коронавируса, Жвирблене ответила положительно. Но тут важно не только наличие антител, но и клеточного иммунитета.