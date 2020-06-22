Мужчина, исписавший дорогу у дома премьера Литвы: он воспользовался служебным положением

"О смысле приключения на ул. Упес. Я не получил копию объяснения, которое написал в полицию на месте происшествия, но выполняя гражданский долг, прямо заявляю: я обвиняют премьер-министра Саулюса Сквернялиса в том, что он, занимая пост главы правительства, воспользовался положением для асфальтирования этой улицы за деньги налогоплательщиков", – написал Вайткявичюс в фейсбуке.

"Я обвиняю его в использовании служебного положения для продвижения асфальтирования этой улицы, хотя были другие, на которых живет больше людей в соотношении с длиной улицы. Я обвиняю его в злоупотреблении служебным положением для получения своей выгоды, в том, что он указывал подчиненным членам кабмина, требуя асфальтировать ул. Упес", – сказал мужчина.

Он также сказал, что премьер воспользовался Департаментом охраны руководства для достижения этой цели.

"Он сам министру транспорта высказывал как аргумент письма ДПР самоуправлению Вильнюсского района. А глава ДОР превысил свои полномочия, требуя, чтобы администрация самоуправления асфальтировала эту улицу", – писал Вайткявичюс.

Кроме того, он обвиняет премьера в том, что после того как в 2017 году Служба спецрасследований и контролер парламента представили выводы о непрозрачных решениях относительно дорог в Вильнюсском районе, он вместо того чтобы добиваться прозрачности, воспользовался этим положением для асфальтирования своей улицы.

Вайткявичюс сказал, что обвиняет премьера в том,что "ему удалось избавиться" от распределения средств из фонда на дороги по баллам (порядок 2017 года).

"Если бы действовал этот порядок, было бы сложно пропихнуть асфальтирование ул. Упес", – писал он.

"Возможно было бы что-то подобное в странах с высоким уровнем благосостояния, куда эмигрируют наши братья и сестры? Невозможно. Ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Великобритании, ни в Ирландии, ни в Шотландии, ни в Нидерландах, ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Дании, ни в Исландии ни один чиновник не мог бы и заикнуться об асфальтировании своей улицы", – писал Вайткявичюс.

"Поинтересуйтесь, почему в прошлом году ушел в отставку премьер-министр Финляндии. А в Литве его, наверное, повысили бы в должности? Сквернялис смеется над жителями Литвы и считает их дураками, не снимая с поста проворовавшегося министра, всю правду о коррупции которого рассказал его сообщник", – продолжал он, заметив, что премьер пользуется необразованностью людей.

"Может они, как и он сам, не знают английский, если не знают, что в странах, на которые они равняются, таких премьеров быть не может. И именно поэтому в странах гораздо выше уровень благосостояния. Может, эмигранты рассказали бы оставшимся родственникам в Литве, чтобы и они об этом знали", – сказал Вайткявичюс.

Он поблагодарил всех за поддержку и завершил запись словами "за некоррумпированную Литву!".

Напомним, что улица Упес была исписана в конце июня, на ней появились слова "дом вора" и "Сквернялис".

Вайткявичюса задержали сотрудники ДОР и передали в полицию.