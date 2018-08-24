Агентство по связям с общественностью после обращения Возбутаса распространило сообщение, в котором сказано, что женщина находилась в реанимации Республиканской вильнюсской университетской больницы после того, как в результате взрыва газового баллона обгорело 80% ее тела. Близкие Возбутене купили специальный аппарат для лечения пациентов с обширными ожогами. Якобы главврач больницы медлил с подписанием документов, которые позволили бы использовать этот аппарат для лечения пострадавшей и оказать ей необходимую помощь.

По словам Возбутаса, хирург Дарюс Кубилюс сказал, что имеющаяся в больнице техника недостаточно современная для того, чтобы помочь в лечении его супруги.

По словам Возбутаса, через сутки после несчастья он и хирург Дарюс Кубилюс, который лечил его жену, стал искать более эффективный способ лечения. Поскольку состояние женщины было очень тяжелым, он спрашивал врача, чем можно помочь.

Хирург искал современные способы лечения и узнал, что в Голландии есть компания, которая производит специальные аппараты, которые повысили бы шансы на выживание пациентки. Возбутас связался с производителем через 2 дня после трагедии. А еще через два дня аппарат был доставлен в Литву.

"Мы узнали, что этот аппарат используют в 76 странах мира. По сертификату их используют больше 400 лечебных учреждений, он помогает вылечить пациентов с 90% ожогами тела. Нас информировали, что техника стоит 18 000 евро. Я заплатил, на следующий день аппарат выслали в Литву. Я боялся, что госведомству будет сложно использовать этот аппарат, поэтому 27 июля хирург Кубилюс проявил инициативу и юристы больницы составили договор о временном пользовании, я его сразу же подписал", - рассказал Возбутас.

По его словам, тогдашний гендиректор больницы Памярняцкас медлил с подписанием договора об использовании аппарата, говоря, что сделать это ему не позволяет мораль. Якобы состояние пациентки безнадежное, и в аппарате она, вероятно, не нуждается.

"Я благодарен больнице за уход и лечение моей жены, тут никаких упреков не может быть. Но позиция гендиректора мне непонятна. 2 августа я попросил о встрече с ним по собственной инициативе. Тот вызвал врачей Кубилюса, Сигитаса Рилишкиса, Руту Баните, Люцию Салтанавичене, замдиректора Татьяну Голубаеву и юриста Довиле Мяшкенайте. На заседании они приняли решение, что аппарат Meek можно принять и по возможности использовать для лечения моей жены. Я не просил денег, я только хотел, чтобы больница приняла технику, которая нужна моей жене и другим пациентам", - сказал Возбутас.

Однако после этого заседания никакие документы не были подписаны.

"2 августа после обеда я узнал, что гендиректор попросил найти альтернативный аппарат, похожий на этот, чтобы купить его, объявив конкурс на госзакупку. на это потребовалось бы немало времени, а его у моей жены не было.

В тот же вечер я информировал администрацию, что привезу аппарат 3 августа в 8.15 ч. Только благодаря юристу аппарат принял технический отдел больницы в 15 ч., а потом увезен для стерилизации", - рассказал Возбутас.

"23 августа я подал иск в Литовскую прокуратуру, просил начать расследование по факту преступного деяния. Расследование будет проводиться 20 рабочих дней", – сказал Возбутас.

Он напомнил, что к самой больнице и ее персоналу у него никаких претензий нет. работники больницы оказывали ее жене помощь профессионально.

"У меня претензии только к Памярняцкасу. Я предъявляю к нему претензии как к человеку, в первую очередь, а во вторую – как к директору. Наши врачи - профессионалы, но им не дают возможности использовать необходимую для лечения технику, которая дает возможность применить все знания, накопленный опыт. Я убежден, что если у врачей будет все необходимое, то они добьются гораздо более высоких результатов. А между тем приоритеты самого главы больницу совсем другие", – подчеркнул Возбутас.