Тренер литовской велосипедистки Симоны Крупецкайте и ее супруг Дмитрий Леопольд получил литовское гражданство. Об этом в социальной сети сообщила сама 37-летняя спортсменка.
Simona Krupeckaitė ir Dmitrijus Leopoldas
© AFP / Scanpix

"Сегодня мой муж присягнул Литве! Я очень счастлива!" – сказала Крупецкайте, поделившись несколькими фотографиями с церемонии.

Леопольд родом из России. Он стал супругом Крупецкайте в 2005 году, а в 2008 году стал ее тренером.

Крупецкайте дважды становилась чемпионкой мира и рекордсменкой планеты, трижды становилась чемпионкой Европы, в этом году завоевала золото ЧЕ по велотреку в кейрине, завоевала 18 других наград.

В 2009 и 2010 г. Крупецкайте стала лучшей спортсменкой Литвы.

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Šiandien mano vyras prisiekė Lietuvai!!! Aš labai laiminga!!! @dmitryleopold #lietuvospilietis #asmyliulietuva
A post shared by Simona (@simonakrupeckaite) on Dec 27, 2019 at 12:57am PST
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