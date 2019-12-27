"Сегодня мой муж присягнул Литве! Я очень счастлива!" – сказала Крупецкайте, поделившись несколькими фотографиями с церемонии.
Леопольд родом из России. Он стал супругом Крупецкайте в 2005 году, а в 2008 году стал ее тренером.
Крупецкайте дважды становилась чемпионкой мира и рекордсменкой планеты, трижды становилась чемпионкой Европы, в этом году завоевала золото ЧЕ по велотреку в кейрине, завоевала 18 других наград.
В 2009 и 2010 г. Крупецкайте стала лучшей спортсменкой Литвы.
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