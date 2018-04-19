Такое название установлено в новой редакции Закона о Центре исследований геноцида и сопротивлении жителей Литвы (ЦИГРЖЛ). Закон в четверг принял Сейм Литвы.

За принятие закона единогласно проголосовали 95 членов Сейма. Он вступит в силу после подписания президентом.

Прежнее название музея критиковали за то, что, подчеркивая советские преступления как геноцид, Литва якобы умаляет значение геноцида евреев нацистской Германией, в котором пособничали и местные коллаборанты. В музее представлены преимущественно преступления советского режима.

Гендиректор ЦИГРЖЛ Тересе Бируте Бураускайте говорила, что название музея не соответствует содержанию его экспозиции.

"Это музей не только жертв - представлены и другие темы. В экспозиции представлены и борьбы за свободу, и диссиденты, говорится о всех проявлениях оккупационного режима, его воздействии. Понятие геноцида имеет более узкий смысл", - сказала Т. Б. Бураускайте BNS.

Музей находится в здании, построенном более 100 лет назад рядом с площадью Лукишкю. Это здание, в котором находились различные учреждения, преимущественно суды России, Германии, Польши и Литвы. Многим жителям Литвы оно известно как здание бывшего КГБ.

Кроме того, в новой редакции закона ЦИГРЖЛ становится учреждением, которое координирует подбор, исследования, анализ исторических процессов, связанных с совершенной СССР агрессией, а также в период после восстановления независимости Литвы.

Рабочая группа Министерства образования и науки недавно предложила объединить ЦИГРЖЛ с другими гуманитарными ведомствами, часть парламентариев критикует эту инициативу.

ЦИГРЖЛ и Музей жертв геноцида действуют в Литве с 1992 года.