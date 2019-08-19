На пресс-конференции назовут компанию, которая победила в конкурсе на подготовку проекта.
В ближайшие 15 месяцев компания должна провести необходимые исследования и подготовить проект окончательного приведения в порядок горы Гедиминаса. По подсчетам музея, эти работы могут стоить 30 млн. евро.
После оползней на склонах горы в 2016 году, в конце 2017 года была объявлена экстремальная ситуация. За последнее время привели в порядок северо-западный склон горы, оборудовали дренажную систему, однако состояние юго-восточного склона остается критическим, есть угроза новых оползней.
Исследование показало, что основная проблема склона – вода и нестабильность насыпанного 30 лет назад грунта.
Все работы по приведению горы в порядок планируют завершить к концу 2022 года.
Из-за критического состояния и работ по восстановлению в течение некоторого времени был закрыт доступ на гору Гедиминаса, сейчас на гору можно подняться по тропе со стороны реки Вильняле, кроме того, работает фуникулер.
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