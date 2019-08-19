В пресс-релизе сообщается, что литовцы, латвийцы и эстонцы могут регистрироваться для принятия смелого вызова "Ходящий Балтийский путь". По случаю 30-летия Балтийского пути предлагают сделать по 30 000 шагов. Мусвидайте шутит, говоря, что 23 августа она отпразднует не только свободу, но и день рождения, по случаю которого попросит друзей сделать ей необычный подарок – вместе с ней пройти Балтийский путь, т.е. 650 км или 853 000 шагов.

"Мне всегда хотелось отметить Балтийский путь с помощью инноваций. Вместе с командой мы решили перенести 650 км оригинального пути в приложение #walk15 и выложить туда интересные факты о его истории, объектах на разных языках, чтобы люди могли познакомиться с историей. Цель этой инициативы - объединение всех мероприятий, посвященных 30-летию Балтийского пути", - сказала Мусвидайте.

Все участники массового исторического вызова собравшие за два дня, 23-24 августа, по 30 000 шагов, получат дипломы 30-летия Балтийского пути, их пришлют на электронную почту.

Объединить ходьбу с праздником приглашает и журналист Андрюс Тапинас – финишировать можно будет на организуемом им мероприятии "Пикник свободы 2019. Фестиваль идей".

Во время пикника замерят, сколько шагов прошли люди, принявшие вызов, какую часть Балтийского пути они прошли вместе и сколько километров прошли вокруг Земли. Результаты можно будет увидеть на сайте 3FREE.eu. Цель проекта "Ходящего Балтийского пути" – за два дня всем вместе пройти 650 км.

"Как и на Балтийском пути 30 лет назад, на Пикнике свободы в этом году собираются люди, неравнодушные к своей стране и завоеванной свободе. Приятно, что они готовы пройти сотни километров по Балтийскому пути, а финиш в этом году намечен на Пикнике свободы", – сказал Тапинас.

Начало вызова – 23 августа, с этого дня начнут считать шаги. Однако желающие уже сейчас могут регистрироваться в приложении #walk15.

За два первых дня регистрации этот вызов приняли 500 человек. "Это нереально, поскольку поступает немало запросов от латышей и эстонцев. Это объединяет, кроме того, в вызове участвуют и историки, которые поделились самыми известными фактами о Балтийском пути", - порадовалась Мусвидайте.

Весь маршрут Балтийского пути с почти сотней информационных заметок размещен в приложении #walk15. Историки из Литвы, Латвии и Эстонии отметили самые знаменательные и интересные события и факты. Информация дана на 4 языках: литовском, латышском, эстонском и английском.

Мусвидайте отмечает, что люди могут ходить в любом месте или на любом мероприятии. "Очень радует, что в инициативе участвуют Laisvės TV, DELFI и RC", – сказала она.