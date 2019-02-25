Мандаты. Местные политики поборются за 1502 мандата в горсоветах, из них 60 – мандаты мэров. Поскольку количество жителей в Литве сократилось, в этом году выберут на 22 члена горсоветов меньше, чем в 2015 году.

Кандидаты. Всего в выборах участвуют 13 662 кандидата, из них 410 - кандидаты в мэры. В выборах участвуют 14 партий и 90 общественных избирательных комитетов, созданы 14 партийных коалиций.

Возрастной ценз. На этих выборах впервые участие могут принимать лица, которым исполнилось 18 лет. Ранее в муниципальных выборах принимали участие жители Литвы с 20 лет.

Советы. Самый большой городской совет будет в Вильнюсе (51), самый маленький – в Неринге и Бирштонасе (15), в среднем совете 25 членов. Из-за сокращения числа жителей сокращается число членов горсоветов Купишкского, Молетского, Тельшяйского, Скуодасского районов, Паневежиса и Пагегяй.

Избиратели. В списках избирателей 2 млн. 458 тыс. 121 избиратель – на 93 000 меньше, чем в 2015 году.

Бюджет. Организация муниципальных выборов обойдется в 7,5 млн. евро.