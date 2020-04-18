После того как объявили карантин, детские сады и школы в Вильнюсе были закрыты до 30 апреля. Однако в детские сады ходят дети врачей и полицейских.

Вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте сказала Delfi, что несмотря на исключение для детей врачей, другие детские сады пока открывать не планируют. Она сказала, что решение об открытии детских садов должно принять правительство Литвы.

До сих пор представители правительства Литвы говорили, что детские сады могут быть открыты на третьем, то есть на последнем этапе смягчения карантина.

Тамошюнайте сказала, что детские сады могут открыться сразу же, как только отзовут ограничения.

"Мы полностью готовы к старту, к обеспечению присмотра за детьми, обеспечению их безопасности. Это очень важно", – сказала вице-мэр. Недавно Вильнюсская мэрия представила рекомендации отправить воспитателей в отпуск. Поскольку в каждой группе есть два воспитателя - один находится в отпуске (отпуск воспитателей детских садов составляет 40 рабочих дней), а другой занимается с детьми дистанционно.

"Летом мы планируем работать в полную силу, группы уменьшать и объединять не будем", – рассказала Тамошюнайте.

По ее мнению, маловероятно, что этим летом в сады будет ходить меньше детей. "Всем понятна нынешняя ситуация. Чтобы выйти из нее нужны решения. Одно из них – обеспечение безопасности", – сказала вице-мэр.

Что делать, если вызывают на работу? Карантин в Литве действует, значит, один из родителей может находиться на больничном и присматривать за детьми, получая деньги.

В Вильнюсе сейчас работают 30 детских садов. Дети работников медсектора посещают детские сады по месту жительства. По данным муниципалитета в муниципальные детские сады ходят 64 ребенка, 9 посещают частные детские сады, 3 – школы.

Представитель отдела образования Клайпедской мэрии Лайма Прижгинтене сказала, что и в их городе дети врачей ходят в свои детские сады – по месту жительства. Сейчас в Клайпеде работают два таких детсада, а в них по 1 ребенку.

Пока было решено, что в работающих детских садах кухни не будут работать. Поэтому родители приносят еду с собой, в детском саду ее разогревают.

Прижгинтене не взялась прогнозировать, когда могут открыть детские сады. Она рассказала, что этим летом детские сады в Клайпеде будут работать и летом. Закроются только те, в которых запланирован ремонт.

Представитель Каунасского муниципалитета Аста Керуцке сказала Delfi, что в Каунасе работают два специализированных детских сада, которые посещают дети врачей и полицейских.

Керуцке сказала, что все детские сады готовы начать работу в любое время, но это решение должно принять правительство Литвы.

В Паневежисе дети врачей посещают один детский сад Dobilаs. Кухня в детском саду не работает.

Соцмин информирует, какие варианты есть у родителей и опекунов, воспитывающих малолетних детей, нуждающихся в присмотре. В первую очередь работодатель должен предложить возможность работать дистанционно. Если это невозможно организовать, родители могут взять больничный на 14 календарных дней. "Содра" оплачивает 65,94% зарплаты "на бумаге". Родители могут также взять отпуск - обычный или за свой счет. Кроме того, за ребенком могут смотреть другие люди: дедушки и бабушки, старшие братья и сестры и т.д.