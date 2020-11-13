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Жители Вильнюса с 20 октября могут получить в аптеках бесплатно таблетки иодида калия, сообщало столичное самоуправление. Срок их раздачи продлят на месяц, сказала 13 ноября пресс-секретарь самоуправления Ева Дирмайте.
Муниципалитет: в Вильнюсе продлят срок выдачи таблеток йодида калия жителям
© Organizatorių nuotr.

"Если кто-то не успеет забрать, мы предоставим такую возможность, продлим срок действия рецепта на месяц", - сказала она.

По действующему порядку, йодид калия можно забрать до 17 ноября. На данный момент таблетки получили 40% жителей.

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