Муниципалитет: в Вильнюсе продлят срок выдачи таблеток йодида калия жителям

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Жители Вильнюса с 20 октября могут получить в аптеках бесплатно таблетки иодида калия, сообщало столичное самоуправление. Срок их раздачи продлят на месяц, сказала 13 ноября пресс-секретарь самоуправления Ева Дирмайте.
"Если кто-то не успеет забрать, мы предоставим такую возможность, продлим срок действия рецепта на месяц", - сказала она.
По действующему порядку, йодид калия можно забрать до 17 ноября. На данный момент таблетки получили 40% жителей.
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