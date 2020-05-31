Муниципалитет столицы за 302,5 тысячи евро купил подарочные карты для врачей

Соглашение о подарочных картах было заключено с компанием Gera dovana 14 мая.

Повилас Подерскис, директор городской администрации Вильнюса, заявил BNS, что карточки "Вильнюс любит медиков" на 25 евро были приобретены по случаю Дня медицинских работников Литвы, который отмечается 27 апреля.

В благодарность за работу по борьбе с коронавирусом, карты были переданы врачам, медсестрам, резидентам и другим работникам здравоохранения, работающим в столице, которых, по словам П. Подеркиса, насчитывается около 16 тысяч.

Директор столичной городской администрации также заявил, что врачи могут использовать подарочную карту в вильнюсских учреждениях культуры, общественного питания и других местах. Некоторые из них уже использовали подарки.

"Это не только благодарность за тяжелый труд, но и время, чтобы расслабиться или остаться с семьей, а также использование карточек в городских заведениях общественного питания или культурных учреждениях будет небольшой, но очень важной помощью для столичного бизнеса, туризма и культуры", - сказал П. Подеркис в комментарии BNS.