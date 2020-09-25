Муниципалитет призывает владельцев металлических гаражей поспешить: после истечения срока ждут штрафы

В пресс-релизе мэрии сказано, что до сих пор в муниципалитет сообщили о демонтаже 2000 гаражей из 10 700. Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис издал приказ, на основе которого в отдельных случаях срок демонтажа продлевают (по действующим правилам гаражи должны убрать до 30 сентября).
"Мы можем дать больше времени тем, кто реально начал работы по демонтажу, но в силу серьезных причин не может их закончить. Эти причины следует указать старостам", – сказал Подярскис.
Эти причины должны быть связаны с обстоятельствами, которые мешают убрать гараж. По объективным причинам срок могут продлить не больше чем до 31 декабря 2020 года. С некоторыми товариществами договорились об иных сроках.
Например, в Шнипишкес, на ул. Кярнавес сроки продлены, чтобы товарищество успело оформить документы и перенести гаражи на частные участки в Вильнюсский район. В таких случаях владельцы сами должны позаботиться о вывозе не только гаража, но и мусора.
Напомним, что владельцам, которые уберут гаражи до 30 сентября, мусор вывезти поможет муниципальная компания Grinda.
Сообщается, что администрация столичного горсовета договорилась с компанией EMP Recycling, которая установила пункты приема и сортировки отходов гаражных массивах освобождающих территорию до 30 сентября. Такие пункты сбора утильсырья работают в 4 гаражных массивах. Информацию об утилизации отходов можно найти на сайте garazai.vilnius.lt.
Муниципалитет напоминает, что за неосвобождение земли до указанного срока владельцам гаражей грозит штраф в размере 300-560 евро, а за повторное невыполнение требования - 550-1200 евро.
Освобожденная от гаражей земля будет использована для общественных нужд - появятся дороги, велодорожки, зоны отдыха.
Временные металлические гаражи появились в Вильнюсе и других городах Литвы в советское время. Тогда Исполнительный комитет Совета народных депутатов разрешил временно – на 3–5 лет ставить и эксплуатировать металлические гаражи на свободной государственной земле.
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