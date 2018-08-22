Мудрость Пранцкетиса: невырубленный лес гниет

"Прирост лесов на 15% больше, чем вырубка. Иными словами, леса стареют, а потом деревья гниют и все. Невырубленный лес гниет. (...) Простой пример, если березы не вырубить в течение 60–80 лет, то они уже гнилые внутри", – сказал 22 августа в интервью Žinių radijаs Пранцкетис.
Чтобы произвести больше биотоплива и не повышать цены на отопление для жителей, 8 августа правительство утвердило повышение норматива вырубки лесов на ближайшие 5 лет. Рост составит 6%.
Пранцкетис также сказал, что надо расширить вырубку леса, чтобы не допустить роста цен на биотопливо.
"Есть и другой важный мотив – рост цен на биотопливо, это связано с сокращением предложения. Повышение норматива вырубки увеличит предложение. так можно немного повлиять на цены", – сказал Пранцкетис.
"Пропорциональная вырубка лесов может снизить цены", – прибавил он.
В начале этой недели социал-демократы обратились к президенту Дале Грибаускайте и премьер-министру Саулюсу Сквернялису с просьбой оценить деятельность министра охраны окружающей среды Кястутиса Навицкаса и других глав министерства, которые не противились решению увеличить вырубку лесов с 2019 года.
Некоторые депутаты подозревают, что министерство служит деревообрабатывающей промышленности, а Союз лесов требует, чтобы правительство Литвы отозвало принятое решение о повышении норматива вырубки лесов.
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