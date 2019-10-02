Днем будет мрачно. Только на северо-западе местами во второй половине дня ожидаются небольшие прояснения. Дождь будет идти на всей территории страны, более интенсивные осадки ожидаются на юге и юго-востоке. Ветер будет постоянно менять направление, его скорость достигнет 5–10 м/с. Воздух прогреется до 12–15 градусов.

В четверг ночью возможны небольшие прояснения. Во многих районах пройдут дожди, меньше осадков будет только в Жемайтии. Ночью температура опустится до 4–9 градусов.

В четверг утром с запада придет, а днем распространится по всей территории Литвы новая зона осадков. Небольшие дожди пройдут на большей части территорий. Будет дуть западный ветер, сила ветра 5–10 м/с. Температура в этот день будет, почти как в среду, воздух прогреется до 10–14 градусов.