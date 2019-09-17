До восстановления независимости Ужупис не был тем местом, где люди мечтали жить. Во многих домах там не было ни электричества, ни канализации, ни горячей воды. Во многих квартирах в старых домах отопление было печным. Лампы фонарей были выбиты, поэтому по вечерам улицы этого района тонули во мраке.

С давних времен Ужупис считался местом, привлекающим художников и богему. С 1997 года район возродился – квартиры стали дорожать, район стал государством в государстве – община провозгласила его Ужупской республикой.

Сейчас купить себе жилье в этом районе могут позволить только очень состоятельные люди.

Брокер компании Vilniaus Turtas Ремигиюс Транас сказал, что цены на квартиры в старых домах в Ужуписе колеблются в пределах 1600-2500 евро за кв. м, а в новых 2600-3000 евро с частичной отделкой или 4000-4500 евро с полной.

Он сказал, что в Ужуписе в основном стоят 2-4-этажные дома с мансардами. На первых этажах многих зданий находятся коммерческие помещения: нотариальные конторы, рестораны, парикмахерские, пекарни, прачечные, мясные лавки, сувенирные лавки и т.д.

"Раньше в Ужуписе было немало промышленных предприятий, было несколько заводов, на которых производили секретную военную электронику, была меховая фабрика, консервная фабрика, швейные ателье, бетоносмесительный завод, ткацкая фабрика, поликлиника.

Были и другие общественные места: стадионы, стрельбища, кладбище. Промышленных предприятий там сейчас не осталось, на их местах растут жилые дома, вот-вот не останется старых деревянных домов интересной архитектуры или их останется так мало, что они не будут бросаться в глаза", – сказал брокер.

Транас рассказал, что на ул. Паплауёс и Мануфактуру строят 9-этажные дома, которые не характерны традиционной части Ужуписа, но отражают реалии нашего времени и потребности людей.

"Изменились и жители района. Практически не осталось пьяниц, сократилось количество квартир, отапливаемых твердым топливом, поэтому в районе меньше дыма, появились новые точки притяжения - кафе, рестораны, развлечения. Берега Вильняле стали ухоженными, около прудов на ул. Кудру появились скамейки и дорожки. Работает рынок Тимо, лучше обстоят дела с общественным транспортом.

Однако не все проблемы района были решены, по-прежнему есть проблемы с парковкой, транзитным транспортом и т.д.", – сказал брокер.

В старых домах жители сталкиваются с проблемами старых труб и недостаточной мощностью проводки. Жителям не хватает и мест для парковки.

"В будущем в районе улучшат общественный транспорт, снизят транзит, больше пространств отдадут пешеходам и спортивным мероприятиям. Планируют привести в порядок стадион, построить комплекс музыкальных школ", – рассказал Транас.