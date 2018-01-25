Проекты представила компания Metro architektūra.
"Это стандартный заказчик, только что он все известен. По сути проектирование протекает как и в других случаях, поскольку всегда готовят несколько вариантов, на выбор. На данный момент выбран типовой вариант – средний между классикой и модерном", – сказал директор компании Юлюс Билюнас.
DELFI уже писал, что в конце декабря прошлого года глава Литвы президент Даля Грибаускайте дополнила свою декларацию, в которой указала, что завершила сделку, связанную с покупкой земли.
Предварительный договор о покупке земли в рамках проекта Bajorų parkas президент заключила в августе 2016 г. Был переведен авас в 10 500 евро.
28 декабря 2017 г. декларация была обновлена, в ней появилась информация о том, что за участок заплачено еще 65 000 евро.
Объект сделки описан так: "Окончательная плата за участок для строительства дома с лесом". Итак, всего президент заплатила за землю 75 500 евро. Размер участка в декларации не указан.
Старший советник президента Дайва Ульбинайте прислала следующий комментарий: "Решение президента не меняется – после окончания срока полномочий она покинет резиденцию в Турнишкес. Президент купила участок в проекте Bajorų parkas – сделка декларирована в установленном законом порядке".
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