В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет из Турнишкес в район Байорай, который находится рядом с Вильнюсом. Там она купила участок земли и планирует строить дом.
Prezidentės namo projektas
© Metro architektūra

Проекты представила компания Metro architektūra.

"Это стандартный заказчик, только что он все известен. По сути проектирование протекает как и в других случаях, поскольку всегда готовят несколько вариантов, на выбор. На данный момент выбран типовой вариант – средний между классикой и модерном", – сказал директор компании Юлюс Билюнас.

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DELFI уже писал, что в конце декабря прошлого года глава Литвы президент Даля Грибаускайте дополнила свою декларацию, в которой указала, что завершила сделку, связанную с покупкой земли.

Предварительный договор о покупке земли в рамках проекта Bajorų parkas президент заключила в августе 2016 г. Был переведен авас в 10 500 евро.

28 декабря 2017 г. декларация была обновлена, в ней появилась информация о том, что за участок заплачено еще 65 000 евро.

Объект сделки описан так: "Окончательная плата за участок для строительства дома с лесом". Итак, всего президент заплатила за землю 75 500 евро. Размер участка в декларации не указан.

Старший советник президента Дайва Ульбинайте прислала следующий комментарий: "Решение президента не меняется – после окончания срока полномочий она покинет резиденцию в Турнишкес. Президент купила участок в проекте Bajorų parkas – сделка декларирована в установленном законом порядке".

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