Некоторые из них не скрывают, что оплачивают за счет этих денег не только горючее, телефоны, ремонт автомобилей, но и аренду авто. Один из членов горсовета на эти деньги даже арендует автомобиль собственной компании.

С 2015 года от этих выплат отказались всего 5 членов горсовета (двое из них вообще ушли из Большинство членов горсовета использует всю указанную сумму, информировала пресс-секретарь мэрии Раса Лёранчене, в первом квартале все истратили по 1200 евро. Один лишь Стасис Лапе за три месяца истратил всего 510 евро. Основную часть расходов составляют канцтовары, услуги связи, горючее и аренда авто.

Из всех членов горсовета автомобиль арендует только либерал Вилмантас Лёранчас. И арендует его у своей же компании. Сколько денег уходит на аренду, он назвать не пожелал. На вопрос, точно ли он арендует авто у своей компании он ответил: "Ни да, ни нет". Он заметил, что компания Televizijos komunikacijos занимается арендой авто, но сколько раз платил за аренду за счет средств на канцрасходы он не смог указать.

По словам члена горсовета Сильвестраса Статкуса, большая часть расходов уходит на горючее и канцтовары (примерно 60% - на горючее, 30% – на канцтовары).

Член горсовета Лапе был удивлен, узнав, что почти все депутаты используют максимум средств. "Это странно, раньше не все использовали все средства. Это кажется искусственным", – сказал Лапе.