В Вильнюсе не только самое большое здание самоуправления, но и самый большой бюджет, который равен бюджетам Каунаса, Клайпеды и Шяуляй вместе взятым, поэтому он и является самым привлекательным городом.

Эксперты говорят, что борьба за этот пост в следующем году обещает быть интересной.

"Мэр-ветеран, у которого, я надеюсь, нет шансов на возвращение, чувствует, что возможности открыты. Все зависит от того, что решат консерваторы, кого предложат, хватит ли им мудрости выставить самого сильного претендента и справиться с ситуацией. Очень интересно, что будет с соцдемами. Это политическое самоубийство, которое мы наблюдаем в основной партии соцдемов, может повториться в некоторых мэриях", – сказал доцент университета им. Миколаса Рёмериса Виргис Валентинавичюс.

Пока известны лишь несколько фамилий кандидатов. В их числе – нынешний глава Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Я намерен бороться за доверие вильнюсцев, а не с другими кандидатами. Думаю, что у меня есть что предложить на будущее, мне есть что сказать, есть, что удалось сделать. Я не голословен, все мои слова подкреплены делами", – сказал Шимашюс.

Мэром хотел бы стать и глава соцдемов, нынешний вице-мэр Гинтаутас Палуцкас, если это одобрит партия. Вместе с тем, он согласен, что до сих пор в крупных городах соцдемам было сложно завоевать пост главы города.

"Мы должны изменить ситуацию. Этот вопрос будем решать комплексно: программа и кандидаты в мэры. Вообще выбросить кандидата в мэры без дополнительных сведений – смешно. Это не конкурс красоты, где побеждает тот, кто красивее, вежливее", – сказал палуцкас.

Консерваторы намерены искать кандидатов не только в своей партии. Такое же решение приняли и "крестьяне". Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис не исключает, что в Каунасе у партии может и не быть своего кандидата, что партия может поддержать нынешнего мэра города Висвалдаса Матийошайтиса.

"Хочется побеждать не ради самой победы, а привести того мэра, который будет лучше для Литвы и города. Поэтому никого не должно удивлять, если каунасское отделение решит поддержать Матийошайтиса. Он - не член партии, но отличный мэр. Это не благодарность за что-то", – сказал Карбаускис.

"Поскольку "крестьяне" у власти, мы подстраиваемся. Есть у них то, что мне кажется должно быть иначе, но мы подстраиваемся к власти, чтобы заботиться о городе", – сказал мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

"В крупных городах выборы становятся похожи на выборы президента. Это значит, что становится важна личность, ее идеи. Я так считаю, не исключаю, что кандидаты в крупных городах могут быть и членами партии", – сказал лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Нелегко будет и нынешнему мэру Клайпеды Витаутасу Грубляускасу. Ему вызов намерен бросить коллега по партии Симонас Гентвилас, который неожиданно выразил желание занять этот пост.

"Кандидатов в нашем отделении может быть и больше двух. Сила либералов как раз в том, чтобы, стать лучшими мэрами Клайпеды, другие партии в Клайпеде не назвали ни одного кандидата. Насколько я знаю, они ищут их и вне партий", – сказал депутат Симонас Гентвилас.

"Конкуренция – это здорово, я всегда призывал к ней, всегда был за нее. У молодых есть амбиции, пусть их и осуществляют", – порадовался Грубляускас.

Муниципальные выборы состоятся в феврале-марте 2019 года.