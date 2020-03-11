Георгий Ефремов – поэт, публицист, переводчик на русский язык литовской поэзии, член совета Сейма движения "Саюдис". Издатель и редактор газеты "Согласие". Член союза писателей и союза переводчиков Литвы. Преподаватель московского Литературного института.
В мае 2006 года за особый личный вклад в литовскую и русскую культуры стал первым лауреатом премии Юргиса Балтрушайтиса, учреждённой Фондом Юргиса Балтрушайтиса. В декабре 2007 года был награждён премией "Мэтр перевода", учреждённой Фондом первого президента России Б. Н. Ельцина.
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