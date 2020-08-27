– Как вы охарактеризовали бы то, что сейчас происходит в Беларуси? Можно ли назвать это революцией? Каковы причины этих событий?

– Есть много причин всего этого. Лукашенко управляет Беларусью с 1994 г., люди устали от него.

Его экономическая модель кажется все менее надежной как из-за роли России в ней, так и из-за перемен на мировых рынках. Много людей из экономической элиты чувствует, что нужны перемены.

Действия Лукашенко в борьбе с COVID-19 также разочаровали людей, они водят, что в соседних странах руководство было активнее. Кроме того, позорные действия по фальсификации выборов – снова 80%, как будто ничто не изменилось. Если бы было 52%, и он признал необходимость перемен, кризиса можно было избежать.

Его желание сохранить квазимонархию разочаровало большую часть элиты. Они согласны с тем, что престол в руках Лукашенко, но что в его руках и руках его сына - это уже слишком.

Когда видишь, что Лукашенко ничего менять не хочет, революция кажется единственным путем. Однако Лукашенко поддерживает Россия. Поэтому думаю, конец всего этого будет нехорошим.

– А как с реакцией ЕС на события в Беларуси? Как вы думаете, возымеют ли действие санкции в отношении 15–20 белорусских чиновников? Может, ЕС должен прилагать больше усилий для решения кризиса? Но быть может у ЕС нет стратегии или желания это сделать?

– У ЕС нет средств для претворения в жизнь изменений, поэтому его политика может только побудить белорусов к переменам. Но и эти возможности очень ограничены.

Поддерживают гражданское общество и СМИ. Санкциями сейчас немногого добьешься, ведь Лукашенко вцепился во власть, и его поддерживает Москва.

– Должен ли ЕС в данной ситуации перекидывать вину (и санкции) с Минска на Москву?

– Я бы сказал, если Россия в эту пятницу отклонит предложение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то ЕС придется назвать роль Москвы. Но произойдет ли это? Я сомневаюсь. В ЕС есть пророссийско настроенные страны, которые могут заявлять, что Лукашенко должен уйти, но с Москвой дела у них обстоят иначе. Лидер этих стран не Виктор Орбан, а Эмманюэль Макрон. Поэтому разрешить ситуацию непросто.

Можно напугать или вызвать возмущение у Орбана, заставить его соблюдать единую позицию, но труднее надавить на французов.

– Но есть и другой фланг стран – Литва (другие страны Балтии или Польша), которые активно поддерживают позицию Беларуси ("Путь свободы", убежище для кандидата Светланы Тихановской и т.д). Каковы плюсы и минусы такой позиции, если говорить о будущих отношениях с Беларусью и Россией?

– Кое-кто говорит, что такая политика дает Кремлю аргумент якобы эти страны активно вмешиваются во внутренние дела Беларуси. Но если честно, я никогда еще не видел, чтобы у российских СМИ не хватило "аргументов", если они хотят кого-то в чем-то обвинить. Взгляните на случай Алексея Навального: в России уже говорят, что его отравили немецкие врачи, чтобы обвинить Россию и т.д. Если они хотят создать сюжет для пропаганды, будто бы в Беларусь вторглись марсиане, они это сделают и покажут, что нужен отпор – атомным оружием против Марса. Реальность не имеет значения, и никогда не имела.

– В статье на прошлой неделе вы говорили, что у России есть несколько вариантов действия в отношении Беларуси – поддержать смену власти (по примеру Армении), поддержать Лукашенко, ввести военные силы. Может, события последних дней показали, какой из сценарием Москва склонна задействовать?

– Дискуссии вели 1,5 недели. 19 августа состоялась конференция Совета ЕС по Беларуси, тогда было решено поддержать Лукашенко. Пока видна помощь СМИ. Сергей Лавров и Дмитрий Песков решили поддержать Лукашенко, хотя туманно говорили о возможных средствах.

Были зафиксированы полеты ФСБ в Беларусь и контакты там. Мы также видим разные оперативные процедуры белорусских служб безопасности, а это вызывает подозрение, что ими руководят русские.

Скажем, новые охранники Лукашенко ходят в российской экипировке, до сих пор этого не было. По зафиксированным видам белорусской армии можно предположить, что она находится под командованием Западного военного округа РФ. Это важно не в военном, а в политическом плане – это весть о капитуляции.

Итак, решение о поддержке Лукашенко уже принято. Если потом решат его сменить, то это будет скорее косметическая процедура. Отныне он зависит от помощи со стороны России, и Москва может получать любые скидки. Потом Беларусь станет де-факто российской колонией и неважно, кто будет официальным ее руководителем.

– В выходные Лукашенко заявил о полной боевой подготовке в связи с движением сил НАТО на границе. Насколько опасны такие действия для стабильности в регионе? Должен ли НАТО оценивать это всерьез?

– Хотя формально учения кажутся большими, я не вижу гармоничного военного сценария. Передислоцируют отдельные батальоны больше для того, чтобы вывести их из городов, подальше от семей, а не для подготовки к войне.

Правда, политически этот шаг был важным, поскольку вовлечение пункта национальной обороны де-факто означает то, что Беларусь сдалась России. Сейчас руководит Москва, она может делать, что захочет. Больше у Беларуси в военных решениях слова нет.

НАТО за этим наблюдает. Обратите внимание на рост числа самолетов электронной разведки и количество судов вокруг Калининградской области, Польши и стран Балтии.

Пока учения значимы лишь для внутренней политики, НАТО, вероятно, реагировать не будет, поскольку лидеры Альянса не хотят дать России повод вместе с армией вмешиваться в дела Беларуси. Но если это перерастет в реальную угрозы, время реакции будет существенным моментом. Я надеюсь, что наши самолеты-разведчики следят за ситуацией.

– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?

– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.