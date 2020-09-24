Мошенники рассылают жителям письма от имени Налоговой инспекции

Мошенники используют визуально похожий на адрес ГНИ адрес – вместо @vmi.lt используют @vrni.lt, а ссылки направляют пользователей на сервер мошенников, где есть система имитирующая систему подключения к ГНИ. Цель мошенников - сбор данных для подключения к э-банкингу.
ГНИ обращает внимание жителей на то, что адрес ГНИ заканчивается на @vmi.lt. Кроме того, в письмах ГНИ всегда указывается причина, по которой декларация не была принята.
"Мы призываем жителей проявить бдительность и не открывать подозрительные письма, файлы, которые в них есть и не пользоваться ссылками. Просим жителей сообщать о мошенничестве по номеру 1882", – сказано в комментарии.
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