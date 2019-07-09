Мошенники обнаглели: не верьте призыву главы Центробанка Литвы

DELFI отмечает, что вышеупомянутый портал не имеет никакой связи с информационным порталом DELFI.
"Мошенники постоянно ищут новые формы, прикрываясь и известными людьми, СМИ, поэтому ЦБ напоминает, что не стоит инвестировать в продукты, в которых вы не разбираетесь. Также не поддавайтесь манипуляциям – избегайте предложений, в которых обещают "быстрое обогащение безо всякого риска". Еще один признал обмана – рассказ "истории успеха" о том, что за одну ночь или неделю кто-то разбогател, стал миллионером. Так не бывает, а "история успеха" обычно заканчивается потерей средств. Обычно люди лишаются нескольких тысяч, десятков тысяч, а в отдельных случаях – и нескольких сотен тысяч евро", - сказал представитель ЦБ Аудрюс Шилгалис.
ЦБ уже включил портал delfi.naujienosjums.com и другие порталы, на которые ведут ссылки, в черный список, и делает все, чтобы этот сайт был заблокирован.
Интернет-мошенники пользуются именем DELFI: портал обратился в Национальный центр кибербезопасности (4)
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