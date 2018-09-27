Мошенники действуют: мужчина, сам того не зная, купил и продал автомобиль

О расследовании по 300 ст. УК ЛР (подделка документов) DELFI информировала полиция Мариямпольского округа. В полицию обратился 36-летний мужчина, который сообщил, что в начале августа на его имя были заключены две сделки, кто-то воспользовался его персональными данными.

Сначала кто-то от его имени купил, а потом продал автомобиль Mitsubishi Colt. Мужчина подчеркнул, что никакие сделки не заключал и такого автомобиля у него никогда не было.

Представитель ПУ Regitra Дарюс Юргутис отметил, что компания не уполномочена проверять законность заключаемых сделок, поэтому чаще всего о поддельных договорах она узнает от полиции или потерпевших.

"Процесс заключения сделок регулируется Гражданским кодексом, суды констатировали, что Regitra не может проверять законность сделок. Если возникают какие-то споры, эти вопросы решает суд", – сказал собеседник.

По словам Юргутиса, вышеупомянутый случай достаточно нестандартный, но вывод простой: люди не интересуются ни кому продают, ни у кого покупают автомобиль.

"Люди забывают попросить показать документы на автомобиль, другие документы, чтобы убедиться, что они покупают автомобиль у его реального владельца, когда выясняется ошибка, им следует обращаться в суд", – сказал специалист.

Однако он не отрицал, что возможны разные способы утечки персональных данных, например, мошенники нашли все необходимые данные на выброшенном документе и т.д.

"Возможно, мошенники пользуются полученными данными", – сказал он.

Причин заключения сделок от чужого имени немало. Одна из них, по словам Юргутиса, это желание получить деньги и не показывать, что от имени конкретного человека проводились какие-то финансовые операции. Такими случаями, сказал Юргутис, в этом году Regitra интересовалась вместе с Государственной налоговой инспекцией. Во время акции внимание уделяли тем случаям, когда покупателям давали выданные за границей документы купли-продажи.

Подписывая такой договор, клиенты даже не подозревают, что так они декларируют покупку автомобиля прямо у зарубежного продавца, а не у литовского. По словам Юргутиса, после акции начали 24 расследования.

Он не отрицал, что за такими случаями может крыться и более неприятная причина: пользуясь схемой многочисленных перепродаж, вписывая в документы чужие данные, можно спрятать концы в воду, продавая битые, плохо отремонтированные небезопасные и т.д. автомобили. Так пытаются избежать ответственности, если покупатель поймет, что отдал немалые деньги за груду металла.

"Точно также, пользуясь таким прикрытием, могут продать угнанный автомобиль. Преступники стараются не указывать свои данные в договорах, а покупатели достаточно доверчивые, они не интересуются ни данными продавца, ни историей транспортных средств", – сказал Юргутис.