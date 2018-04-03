По словам директора музея Ольги Жалене, в декабре был открыт аквариум, который был полностью обновлен, изменили экспозицию, оборудовали тоннель. Даже зимой в выходные Морской музей посещали около 4000 человек. За неполных 4 месяца дельфинарий и Морской музей посетили около 90 000 человек.
Больше всего посетителей привлекает 25-метровый тоннель.
По словам заведующего отделом аквариумов Саулюса Каралюса, в аквариуме после реконструкции представлено большое разнообразие рыб.
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