В этом году обновленный в результате реконструкции Морской музей открывается несколькими месяцами раньше обычного. Уже после Пасхи желающие могут посетить Морской музей. Он не работает только по понедельникам и вторникам. В праздничные выходные дельфинарий и музей работали в обычном режиме.
Atnaujintas Jūrų muziejus
© Evaldas Lasys

По словам директора музея Ольги Жалене, в декабре был открыт аквариум, который был полностью обновлен, изменили экспозицию, оборудовали тоннель. Даже зимой в выходные Морской музей посещали около 4000 человек. За неполных 4 месяца дельфинарий и Морской музей посетили около 90 000 человек.

Больше всего посетителей привлекает 25-метровый тоннель.

По словам заведующего отделом аквариумов Саулюса Каралюса, в аквариуме после реконструкции представлено большое разнообразие рыб.

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