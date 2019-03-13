Как информировала BNS во вторник пресс-атташе Министерства культуры Яна Микулевич, О. Жалене была единственным участником конкурса на замещение должности руководителя музея. Она должна приступить к работе на новый срок полномочий после служебной проверки.
Специалист по музейному делу, историк О. Жалене возглавляет музей с 2002 года.
Музей создан в 1979 году в самой северной точке Куршской косы - в Копгалисе, где была восстановлена оборонная приморская крепость 19 века.
Музей собирает, исследует, консервирует, реставрирует и экспонирует ценности, связанные с судоходством, разнообразием морской природы Литвы.
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