Морские биологи прольют свет на масштабы загрязнений со стороны Grigeo Klaipėda

Накануне президент Гитанас Науседа объявил, что направит деньги в Институт морских исследований при Клайпедском государственном университете (КУ). Речь идет о 4 тысячах евро, полученных главой государства в ходе избирательной кампании от главы группы предприятий Grigeo Гинтаутаса Пангониса. Последний, таким образом, поддержал его на выборах. Литовский лидер считает, что к работе и проверкам можно и нужно привлечь отечественных исследователей. В связи с этим мы обратились за комментариями в сам Институт, попытавшись выяснить, какие задачи возлагают на морских биологов, регулярно исследующих изменения морской среды Балтийского моря и Куршского залива.

Однозначных ответов нет

На наши вопросы ответил морской биолог, ведущий научный сотрудник Института морских исследований при КУ, профессор Сергей Оленин. В 2016 году он был избран академиком в Академию наук Литвы. По словам ученого, клайпедские исследователи могут оценить масштаб нарушений, но здесь есть свои нюансы.

"Отмечу, что деньги были переданы нашему Институту без всяких условий, но, конечно, не случайно. Куршский залив для нас – постоянный полигон исследований, на котором отрабатываются методы, применяемые в дальнейшем в разных районах мира – от Средиземного моря до Бразилии и Арктики. Мы в состоянии дать ответы на вопросы о масштабе загрязнений. Конечно, 4 тыс. евро – это небольшая сумма, но за эти деньги можно снарядить экспедицию и провести соответствующие замеры на месте, куда, как утверждается, спускались отходы со стороны упомянутого предприятия. Пока разрабатывается план исследований. Мы не собираемся подменять госструктуры, которые будут проводить расследования, в том числе и экологические. Результаты наших работ будут представлены на национальной конференции по морским и береговым исследованиям, которая происходит ежегодно в начале апреля. Однако, нужно заметить, что Куршский залив, особенно в литовской его части, это проточный водоем, из которого многие загрязнения выносятся в море, поэтому не всегда можно получить однозначный ответ", - говорит он.

Тем не менее выявить проблему все-таки можно. Если, как утверждают в Минприроды, отходы спускали много лет, это не могло не сказаться на окружающей среде.

"Нужно больше внимания уделять стабильным параметрам. Тем, которые показывают, как накапливаются загрязнения в донных отложениях и живущих там бентосных животных. Физические и химические параметры устанавливаются довольно быстро, а биологические требуют больше времени. Полученные данные надо сравнить с результатами измерений на соседних участках, которые не были подвержены загрязняющему воздействию и, таким образом, определить, было ли негативное влияние, оказали ли эти отходы влияние на экосистему. Если речь идет о загрязнениях и спуске промышленных отходов, который продолжался не один год, то можно ожидать существенных изменений. Такое исследование может занять несколько недель и даже месяцев. Учитывая то, что идет расследование и дело находится на контроле в Администрации президента и правительстве, очевидно, Институт постарается сделать все как можно быстрее", - сказал морской биолог.

© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Сергей Оленин констатировал, что новость о недобросовестных действиях компании вызвала изумление у него как у жителя Клайпеды и ученого. По его словам, скрыть факт многочисленных нарушений и трубы, из которой выпускают отходы, крайне сложно. В качестве подтверждения он привел похожий случай на Куршской косе, когда представители Института работали в Юодкранте и в определенный час зафиксировали резкий скачок содержания в воде фосфора, который превышал все параметры. Спуск отходов происходил ночью, а на следующее утро исследователи обнаружили трубу, которая ведет прямо в залив. Тогда проблему удалось быстро локализовать.

"В наше время утаить такие нарушения невозможно. Меня очень удивили эти новости. Если в 90-е годы или в начале 2000-х годов те или иные предприятия могли бы сэкономить на этом какие-то центы, то сегодня, как мне казалось, все давно привыкли, что лучше жить по правилам, иначе тебя ждут большие последствия. Сегодня речь идет об огромных штрафах, о сворачивании производства, имиджевом ударе и, возможно, фактической остановке работы предприятия. Игра явно не стоит свеч, и сегодняшняя ситуация тому подтверждение. С другой стороны, мне непонятно, как ответственные структуры, Департамент охраны окружающей среды, госагентства, проводящие аудит, могли не замечать такую деятельность – это вызывает большое удивление", - сетует профессор.

Море как человек

На вопрос о том, могли ли многолетние нарушения компании сказаться на Балтике и существенно навредить экологии, учитывая, что потоки тех или иных нечистот могло вынести в море, Сергей Оленин подчеркнул, что за последние шесть лет исследователи не фиксировали никаких радикальных изменений. Купаться точно можно, а громкие заявления о том, что экологическая ситуация в Балтийском море критическая, не имеют ничего общего с реальностью.

"На данный момент Институт находится на заключительной стадии расширенного исследования о ситуации на Балтике. Оно называется следующим образом: оценка состояния морской среды Балтийского моря в соответствии с Рамочной директивой по морской стратегии ЕС. В последний раз мы проделывали такую работу в 2011-2013 годах. Каждые шесть лет исследования повторяются. Это делают все морские государства ЕС, а мы работаем в исключительной экономической зоне Литвы в Балтийском море.

Сергей Оленин © Asm. archyvo nuotr.

Исследования продолжаются, но первые результаты говорят о том, что в целом положение не ухудшилось, где-то стало лучше, но есть параметры, которые нас беспокоят. Здоровье моря можно сравнить со здоровьем человека. Общее состояние может быть совсем неплохим, но в воде, равно как и в крови, может не хватать тех или иных элементов или же, напротив, могут быть какие-то избытки. Так и здесь. Если делать общие оценки, говоря о временном промежутке в 20-30 лет, то ситуация даже улучшилась. По крайней мере, она стабилизировалась, поэтому алармистские разговоры о том, что Балтика вот-вот "загнется"не имеют ничего общего с реальностью", - утверждает ученый.

Несмотря на это, в Куршском заливе положение не столь благоприятное, как в литовской части Балтики.

"Сказать, что ситуация в Куршском заливе явно улучшается, нет оснований. С другой стороны, здесь крайне сложно давать односложные ответы. На водоем влияет огромное количество факторов, мы ведь говорим не о закрытой системе, где все видно и понятно, а о заливе, который связан с реками и морем, и деятельностью людей. Скажем, в какие-то годы мы фиксировали, что вода в заливе не цветет и были этому рады, но это не означает то, что улучшение наступило именно из-за прекращения сброса неочищенных стоков какого-то предприятия. Конечно, такие мероприятия постепенно приводят к оздоровлению обстановки, но в природе очень редки прямые функциональные связи. На состояние среды может повлиять и то, какой была зима, когда высвобождаются и как весной связываются биогены. В этом году зима очень теплая, значит, все возможные негативные последствия мы увидим летом", - подытожил эксперт.

Причины для беспокойства

В то же время Оленин указал на болезненные точки, вызывающие серьезные опасения у ученых. Некоторые тенденции и параметры действительно могут быть связаны с загрязнениями, неочищенными стоками и грубым вмешательством человека в устоявшиеся природные процессы.

"Параметров довольно много, одни в норме, другие – нет. Например, установлено плохое состояние восточно-балтийской популяции трески. Не удалось снизить количество попадающих в море азотных соединений до рекомендованных Хельсинкской комиссии (HELCOM) величин. До 2015 года положение улучшалось, но потом ситуация начала ухудшаться. Возможные причины кроются в интенсификации сельского хозяйства, увеличении использования удобрений, недостаточно развитой сети сбора сточных вод, а также в климатических изменениях, из-за которых может увеличиваться эрозия почвы и вымывание биогенов", - пояснил биолог.

© Dalius Rakutis

В результате скандала с Grigeo Klaipėda многие опасаются за качество вылавливаемой на Балтике рыбы. Основная угроза – заражение морепродуктов тяжелыми металлами, но профессор развеял панические настроения.

"Как раз наши данные говорят о том, что положение немного улучшилось. По крайней мере, не ухудшалось. Такой вывод сделан в ходе исследования. Концентрация тяжелых металлов типа свинца, ртути и кадмия так же находится в пределах нормы, то есть с добываемыми у нас морепродуктами все в порядке", - резюмировал профессор.