Старший синоптик Литовской гидрометеорологической службы Литвы Витаутас Сакалаускас сказал BNS, что в ночь на четверг температура была преимущественно минус 13-18 градусов, в северо-восточной части Литвы столбик термометра опускался до 19-20 градусов мороза.

"В ближайшую ночь и завтра ожидается снег, мороз станет еще слабее: ночью будет минус 11-16 градусов, днем - минус 4-9 градусов. В субботу, в воскресенье снега по ночам быть не должно, ожидаются прояснения, вернется холодная погода, местами по ночам температура будет достигать 18-19 градусов ниже нуля, дни будут солнечные, приятные", - сказал Сакалаускас.

"Плюсовая температура ожидается с понедельника, станет теплее, но не всюду - в середине недели немного похолодает, однако сильных морозов больше быть не должно", - сказал Сакалаускас.

Прошлой ночью в Вильнюсе и Каунасе не было вызовов к замерзшим людям. В лечебные учреждения Клайпеды в ночь на четверг было доставлено три замерзших бездомных, но серьезная медицинская помощь им не потребовалась.