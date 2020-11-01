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1 ноября в Литве - День всех святых - поэтому на кладбища съехались жители, чтобы почтить память своих умерших родственников.
Свечи - символ памяти - горят практически на всех могилах.
Вечером кладбища напоминают море огней.
Фотограф Delfi представил фотогалерею – фотографии на кладбищах в Литве.
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