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1 ноября в Литве - День всех святых - поэтому на кладбища съехались жители, чтобы почтить память своих умерших родственников.
Vėlinės
Vėlinės
© R. Valančiaus nuotr.

Свечи - символ памяти - горят практически на всех могилах.

Вечером кладбища напоминают море огней.

Фотограф Delfi представил фотогалерею – фотографии на кладбищах в Литве.

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