Вильнюс по-своему выразил поддержку охваченной пожарами Греции - здесь монумент Три Креста осветили в цвета скорбящей Греции - в голубой и белый.
© AFP / Scanpix

Как сообщил столичный муниципалитет, Три креста, которые хорошо видны со многих мест столицы, будут так освещаться до 28 июля, пока будет продолжаться траур.

"Часто называемый Северными Афинами Вильнюс посылает сообщение о том, что он разделяет свою солидарность с народом Греции, с гостями этой страны, и желает пострадавшим силы и здоровья. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования родственникам погибших", - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Монумент Три креста для вильнюсцев всегда был символом национальной идентичности и сопротивления. Будучи едины с теми, кого затронула огромная трагедия, вильнюсцы отправили символическую весть - давайте держаться вместе", - говорится в сообщении.

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