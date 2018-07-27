Как сообщил столичный муниципалитет, Три креста, которые хорошо видны со многих мест столицы, будут так освещаться до 28 июля, пока будет продолжаться траур.
"Часто называемый Северными Афинами Вильнюс посылает сообщение о том, что он разделяет свою солидарность с народом Греции, с гостями этой страны, и желает пострадавшим силы и здоровья. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования родственникам погибших", - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
"Монумент Три креста для вильнюсцев всегда был символом национальной идентичности и сопротивления. Будучи едины с теми, кого затронула огромная трагедия, вильнюсцы отправили символическую весть - давайте держаться вместе", - говорится в сообщении.
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