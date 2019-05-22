Монтвидайте: для литовцев принять правду о поликультурном богатстве Литвы – величайший вызов

Считается, что у трёх четвертей важнейших мировых конфликтов есть культурный аспект, и то, что мы уже много лет живём в спокойном межкультурном диалоге – большая заслуга нас всех, потому что беды, войны и конфликты возникают чаще всего именно из-за культурной недоговорённости, возвеличивания стереотипов", – сказала во время торжественной церемонии в Вильнюсской ратуше Вида Монтвидайте, отметив, что ежедневная деятельность представителей национальных общин, развитие культурных традиций являются мягкой силой и гарантией мира и безопасности в Литве, а также качественно новым феноменом – традициями национальных сообществ Литвы, формирующей ощущение принадлежности к народу и государству.

По мнению директора Департамента национальных меньшинств, для большинства жителей Литвы, литовцев, постичь и принять правду о поликультурном богатстве Литвы является величайшим вызовом.

В праздничном мероприятии, которое проводится в Литве уже в шестой раз, кроме председателя Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса, приняли участие вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, сотрудники Министерства культуры, представители дипломатических корпусов иных государств, руководители и активисты различных национальных общин Литвы.

Факторами, объединяющими представителей многочисленных национальных общин, проживающих в Литве, являются независимое государство и литовский язык. Об этом заявил председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

"Днём национальных общин 21-ое мая объявлено недавно, но национальные общины в Литве являются очень давней традицией. В ВКЛ самой большой общиной были не литовцы, а украинцы. Была одна треть украинцев, и лишь четверть литовцев. Это было пятьсот лет назад. Сейчас цифры изменились. Сегодня украинцев у нас около 50 000, точно, должно быть, никто не знает, а литовцев сейчас больше, – сказал Викторас Пранцкетис. – Думаю, то, что нас объединило – это наше независимое государство и наш литовский язык, красивый и один из древнейших языков. Государство и язык объединяют нас".

"На протяжении своей истории Литва смогла дать пристанище, объединить и принять людей различных национальностей и религий. На этой земле находили себе дом литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, немцы, эстонцы, армяне, латыши; католики, православные, протестанты, староверы, мусульмане и иудеи", – процитировала во время своего выступления слова Папы Римского Франциска, сказанные им во время визита в Литву 22 сентября 2018 г., председатель Совета национальных общин Литвы Гунта Роне.

"Папа подчеркнул, что в современном мире слышно всё больше голосов, которые вместе с опасностью и возникающими конфликтами сеют раздор и противостояние. Глубокие мысли Святого отца должны помочь нам избежать различных фобий, случаев антисемитизма, проявлять толерантность, уважение к другим культурам, устранять стереотипы, которые зачастую появляются там, где недостаточно информации, либо она односторонняя", – подчеркнула председатель Совета национальных общин, приведя в пример ромов, постоянно сталкивающихся с изначально отрицательным отношением, в то время как внутри этой общины происходит немало положительных перемен, которые необходимо поддерживать и поощрять.

Гунта Роне напомнила, что в современной Литве проживают представители 154 национальностей, составляющие 15% населения страны, и выразила надежду, что новая перепись населения, которая пройдёт в 2021 году, "скорее всего, отобразит ещё большее национальное разнообразие".

По словам Гунты Роне, в этом году многие национальные общественные организации в Литве отмечают своё тридцатилетие со дня основания.

"Время летит быстро. А ведь совсем недавно мы шли на митинги Саюдиса, взявшись за руки, стояли на Балтийском пути, несли вахту у здания Верховного Совета холодными ночами в январе 1991 г.", – напомнила председатель Совета национальных общин Литвы, подчеркнув, что историю национальных общин, а также имена творивших её людей важно сохранить и для новых поколений, с этой целью в Доме национальных общин претворяют в жизнь инициативу по сбору, систематизации и дигитализации соответствующей информации для её использования уже сейчас.

"В этом году минуло 30 лет, как был принят Закон о национальных меньшинствах и организован Департамент национальностей при правительстве Литвы. Это был первый такого рода правовой акт в Восточной и Центральной Европе. Не было нигде ранее и такого государственного учреждения. Парадоксом или иронией – не знаю, как назвать тот факт, что страна, первой в Восточной и центральной Европе принявшая Закон о национальных меньшинствах, уже десять лет живёт без такого закона", – с горечью отметила Гунта Роне.

15 октября 2013 г. Сейм Литовской Республики в принятой поправке к Закону о памятных днях объявил 21 мая Днём национальных общин Литвы. При принятии этого решения Сейм руководствовался решением ЮНЕСКО, согласно которому 21 мая отмечается Международный день поддержки культуры.