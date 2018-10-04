За льготными кредитами обратилось около 2000 семей. Заявки почти половины – около 1000 – отклонены. Удовлетворили 220 заявок, но это еще не значит, что все эти семьи договорятся о кредите с банком.
Путаница выяснилась тогда, когда люди обратились за субсидиями на постройку дома. Банки признают, что все намного проще, когда покупают уже готовый дом. Кроме того, банки отмечают неясность нового порядка.
Указывают, что Соцмин готовится усовершенствовать порядок. Однако люди, которые сейчас столкнулись с проблемой, говорят, что будет обидно, если в будущем людям в такой же ситуации, в какой оказались они, кредиты дадут без проблем.
Семьи, получившие обещания от власти, замечают, что будет обидно, если время на получение кредита закончится ничем, поскольку обещанная льгота для них - существенное подспорье.
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