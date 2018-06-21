За этот закон проголосовали 102 депутата, против – 2, еще 11 воздержались. Согласно закону, с 1 сентября этого года, семьи, где супруги не старше 35 лет, могут получить помощь из госбюджета на покупку первого жилья в регионах и небольших городах.
Семьи, в которых нет детей, получат 15% субсидию, семьи, в которых один ребенок – 20%, двое – 25%, трое и больше – 30%.
Согласно закону, стоимость жилья, на которые выделяют субсидии, не должна быть больше 87 000 евро.
На территориях, где можно получить субсидию на покупку жилья, нормативная стоимость 1 кв. м должна быть не меньше чем на 65% меньше самой большой нормативной стоимости 1 кв. м в многоквартирном доме. Эти цены 1 января объявляет компания, регулирующая Регистр недвижимости по средним данным за прошлый год.
Если семья не проживет в приобретенном с использованием субсидии жилье 10 лет, то ей придется вернуть полученные средства. Чтобы этой льготой не воспользовались граждане, у которых есть имущество за границей, перед подачей заявки, они должны декларировать свое имущество.
Помощь будет выделяться без учета материального положения семей.
В проекте сказано, что в 2018 г. на субсидии выделят 2 млн. евро, в 2019 г. – 8,7 млн. евро, в 2020 г. – 9,1 млн. евро. Согласно подсчетам, этими средствами могут воспользоваться соответственно 115, 590 и 548 молодых семей.
Закон еще должна одобрить президент Литвы Даля Грибаускайте.
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