По его мнению, быть учителем – это большая часть, зарплаты увеличат, а для старших коллег у него есть советы.

Большая часть учителей в школах - старше 50 лет. Об этом Министерство науки и образования говорило еще в 2016 году. Тенденции пугают министерство, но не Вайткунаса. Он решил стать учителем еще в 12 классе. Ему нравилась история, он хотел работать с детьми.

На последнем курсе он задавался вопросом, что делать дальше. Сначала решил было стать менеджером по продажам, но вскоре понял, что его место в школе. Однажды его девушка и его лучший друг предложили ему принять участие в конкурсе на место учителя в программе "Иду в учителя, чтобы изменились школы!" По этой программе в школы идут работать специалисты разных сфер. Те, кто не учился в педагогическом университете, могут выбрать дополнительную учебу и остаться работать в школе.

Вайткунаса пригласили работать учителем истории в Шилале. Он сказал, что, несмотря на то, что не знал точно, где это, он согласился.

"Нужно было время, чтобы приспособиться. Это очень социальная профессия. Я постоянно думаю о работе, планирую, что можно сделать, что подготовить", – сказал Томас, заметив, что он тесно общается с другими учителями,работающими в рамках вышеупомянутой программы.

Молодой педагог работает в шилальской гимназии им. Симонаса Гаудешюса 4 дня в неделю, он преподает историю ученикам 9-12 классов. В гимназии лишь 4 молодых учителя.

Несмотря на то, что Томас всего на несколько лет старше некоторых своих учеников, обратиться к нему по имени они решились лишь несколько раз. Сам учитель сказал, что не чувствовал бы себя странно, если бы его называли по имени, но пока к нему обращаются на "вы" и "учитель".

"Я ученикам всегда говорю, что информацию о конкретном историческом факте в интернете можно найти за 5 секунд. Но мало ее найти, надо понять причины, уметь применить в жизни. Учитель–энциклопедия уже не нужен. Нужен человек, который поможет ребенку выбрать информацию и создаст условия для ее запоминания. Да, есть учителя старой закали и им, вероятно, сложно применять новые методы обучения. Я пытаюсь понять и их. У нас в школе ситуация неплохая – мы общаемся, ходим друг к другу на уроки. Пытаемся запустить это, но пока все на зачаточной стадии. Слишком много работы", – рассказал он об отношениях с коллегами.

"Нужен отдельный психолог для учителей. С работой учителя свои надежды связывает много людей. Представьте все возможные конфликты. Учителям нужны консультации незаинтересованного, объективного психолога. Этот психолог должен работать в другом месте, поскольку в школе все знакомы, работают вместе. Мне кажется, особенно в этом нуждаются учителя старшего возраста, им сложнее разобраться в эмоциях. Я говорю о событиях их личной жизни и об эмоциях, которые вызывают ученики", – сказал Вайткунас.

Начинающие учителя попадают в те 30% литовских учителей, которые получают зарплату меньше 500 евро в месяц. Несмотря на то, что Томас пока сам финансово не вытягивает, работу учителя он не ругает. Наоборот – гордится и не видит никакой жертвы в том, что уехал из Вильнюса в Шилале. Но он согласен с тем, что нужны перемены.

"Мне приятно работать учителем. Взгляните, во время конкурса "Идея для Литвы" было сказано, что профессия учителя должна стать престижной. Я думаю, она такой и станет. Я думаю, она и сейчас такой является. Я ею горжусь, я доволен", – сказал Вайткунас.