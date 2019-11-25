Частные юридические и физические лица, отвечающие статусу очень маленьких и маленьких компаний, могут подавать заявки на получение помощи в отделениях Национального агентства платежей (НАП) при Министерстве сельского хозяйства до 31 декабря.

В рамках этой программы за 2014-2020 гг. будет распределено больше 35,7 млн. евро из Европейского сельскохозяйственного фонда и госбюджета.

От какао-боба до шоколадной плитки – такой бизнес-план больше 10 лет назад задумал и успешно реализовал Домантас Ужпалис. Созданная им мануфактура – один из немногих производителей шоколада, производство которых охватывает все стадии.

Заняться этой деятельностью вильнюсца заставили суровые жизненные обстоятельства. В 2008 году Ужпалис вернулся в Вильнюс после окончания учебы в Лондоне. В кризис молодому человеку сложно было найти работу. Поэтому осталось полагаться на свои силы. Через несколько лет в Молетском районе, в Гедрайчай, он основал цех по производству шоколада ручной работы. Этот шоколад на сегодняшний день получил 20 международных наград за качество.

"У нас практически нет традиции производства шоколада. Такой шаг мог показаться наивным – отсюда и название бренда Chocolate Naive", – заметил Ужпалис, которого называют шоколадным алхимиком.

Он сказал, что в развитии бизнеса немаловажную роль сыграла и помощь Евросоюза, она помогла встать на ноги.

"В начале деятельности нам нужны были большие инвестиции, у нас была лишь часть средств. Кроме того, начать такой бизнес в деревне сложнее, чем городе – и в плане логистики, и выбора работников. Европейская помощь для альтернативной деятельности в сельской местности практически идеально отвечала нашей концепции и помогла развить деятельность, которая стала известной во всем мире", – сказал Ужпалис.

Сейчас создатели особого шоколада вступают в новый этап. В этом году на проект компании Naivu были выделены средства в рамках программы по развитию села. Это позволит обновить линию производства и между Гедрайчай и Вильнюсом построить новую фабрику, на которой организуют кондитерский туризм.

"Наше оборудование уже устарело, оно ломается. У нас есть новые клиенты и потенциальные заказы. После обновления мы сможем увеличить производственные мощности, производить более качественный шоколад разных видов. А новая мануфактура послужит развитию "шоколадного" туризма. Посетители смогут наблюдать за процессом производства, дегустировать и т.д. Это будет новое направление. Мы хотим сделать литовское национальное наследие популярнее. На Западе кулинарный туризм сейчас очень популярен. Подобный местный туризм набирает обороты и в Литве", – сказал Ужпалис.

Сейчас в компании Naivu работают 4 человека. Это семейный бизнес. После освоения помощи будет создано еще 6 рабочих мест. Найти в деревне владеющих английским и работающих на компьютере людей непросто. Однако Ужпалис считает, что если хорошо поискать, то можно найти подходящих людей.

"Чтобы село жило и процветало, здесь нужно развивать не только сельскохозяйственную, но и альтернативную деятельность, поэтому помощь очень нужна. Я сомневаюсь, что без европейских средств мы смогли бы сделать такой скачок. Это дорогие и рискованные инвестиции. Видно, объем был бы меньше и не было бы таких амбиций", – сказал глава бизнеса.

Его мануфактура работает напрямую с компаниями, выращивающими какао-бобы, тщательно отбирает их, перерабатывает на своей фабрике и готовит качественный шоколад с начинкой из литовских боровиков, лесного меда, ягод и т.д. В год производят около 150 000 плиток шоколада.

95% продукции уходит в 25 стран мира, ее продают в престижных местах. Основные рынки экспорта – США, Япония, другие страны Азии. На фабрику приезжают гости и гурманы из разных стран – даже из Бельгии и Швейцарии, которые славятся своим шоколадом.

По словам представителя Минсельхоза Снегуоле Валюлене, помощь в рамках программы развития села на 2014–2020 гг. - "Расширение хозяйства и бизнеса", в сфере "Помощи инвестициям, предназначенным для создания и развития экономической деятельности" важна тем, что ее выделяют как физическим, так и юридическим лицам для развития бизнеса в селе.

"Это должны быть лица, работающие в сельской местности и получающие от своей деятельности доходы. Размер помощи считают в зависимости от расходов на задуманный проект, количества создаваемых рабочих мест. Если рабочие места не создают, то помощь не полагается", – сказала она.

Если создают 1 рабочее место, помощь составляет 50 000 евро (должно быть рабочее место не меньше чем на 0,5 ставки).

Максимальная помощь в рамках этого проекта – не больше 200 000 евро (если создают не меньше 4 рабочих мест), а компенсируют не меньше 50% расходов.

Заявки оцениваются баллаmi. Максимальное количество баллов – 100, собрать надо не меньше – 50.

Валюлене подчеркнула, что подающие заявки в этом году должны подавать с ними прошение на компенсацию инвестиций, которые уже сделаны за счет займа.

Также изменено и требование к страхованию имущества, зарегистрированного в госрегистре, которое будет создано или приобретено на полученные средства - его надо застраховать не с момента подписания акта о передаче в пользование, а с того момента как была подана заявка на получение компенсации.

Кроме того, баллы не будут начислять проектам, осуществленным на территории муниципалитета, где уровень безработицы выше среднего в Литве, если по проекту будут предоставляться лишь мобильные услуги.

В рамках этой помощи деньги выделяют на проекты, которые не связаны с сельскохозяйственной деятельностью, за исключением вариантов, включенных в список нефинансируемой деятельности.