Однако многие переболевшие этим вирусом опровергают такие заявления. Мантас (настоящее имя редакции известно) из Расейняй рассказал Delfi, что несмотря на молодой возраст и отсутствие хронических заболеваний, коронавирус у него проявился в тяжелой форме.

Мантас заразился от своей супруги, которая контактировала с больным на работе. Его супруга почувствовала первые симптомы в прошлое воскресенье, с ней изолировался и Мантас.

"В среду и мне стало нехорошо – появились боли в мышцах, суставах, поднялась температура, начался озноб. Никогда ничего подобного со мной не было. Говорят, что симптомы, как у гриппа, но я гриппом никогда не болел, поэтому не знаю, что это такое. Позже у меня взяли анализы. В пятницу подтвердили, что это коронавирус", – рассказал собеседник.

Мантас рассказал, что ночь была ужасной.

"Было очень странно, я чувствовал сильную боль – болели руки, ноги. Не спадала температура. Было тяжело. Бил озноб, но такой странный, сложно с чем-то сравнить, – рассказал он. – У меня до этого была гнойная ангина, ну это такая болезнь, выпил лекарство и спишь, хотя и боль и температура. А тут я совсем не мог спать, так болели все суставы и мышцы. Дремал немного, но было тяжело. Моя жена провела две такие бессонные ночи".

Мантас рассказал, что после того как проспал почти весь день, полегчало, но симптомы не ушли. "Были странные симптомы, например, головокружение, шатало, как будто не по комнате идешь, а по палубе. Сейчас начался кашель, а слабость прошла", - рассказал он, заметив, что самым тяжелым симптомом была слабость. И сейчас для него пропылесосить в комнате - это настоящий подвиг.

Поскольку лекарства от коронавируса пока нет, лечение было симптоматическое. Мантас пил обычные лекарства от боли и температуры.

Интересно, что у супруги Мантаса были и другие симптомы. "Она болеет с прошлого воскресенья. У нее пропало обоняние, сейчас вроде стало лучше, но вкуса она не чувствует. Я тоже не чувствую вкус, как это было перед болезнью", – сказал он.

Заболел и ребенок Мантаса - школьник. У него болела голова, потом поднялась температура.

Он считает, что вируса стоит опасаться, поскольку никто не знает, как он может проявиться.