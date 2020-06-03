Молодая семья заразилась коронавирусом в городе и почти месяц не могла провериться

Гитис (настоящее имя редакции известно) первые симптомы почувствовал, когда вернулся домой после встречи с друзьями – до 37 градусов поднялась температура, были странные головные боли.

Это было самое начало – 10 марта, однако волонтеры горячей линии ничем не могли ему помочь, только посоветовали обращаться к лечащему врачу, если станет хуже. Специалисты задавали вопросы по протоколу: были ли контакты с вернувшимися из-за границы, есть ли признаки тяжелого дыхания. Таких симптомов не было.

Недомогание наблюдалось в выходные – как раз праздновали День восстановления независимости. Через двое суток состояние улучшилось, Гитис чувствовал себя хорошо. После выходных он несколько дней ходил на работу, потом объявили карантин – стал работать из дома. Как ни странно, коллеги на работе не заразились - все прошли тестирование.

В середине недели плохо себя почувствовала супруга Гитиса Эрнеста. Она позвонила по номеру 1808. Ей также рекомендовали обращаться к лечащему врачу. "Жена себя плохо чувствовала дольше, почти неделю держалась температура, болела голова, был заложен нос, кашляла. Немного притупилось обоняние", – рассказал Гитис. Однако через неделю они оба жили нормальной карантинной жизнью.

В начале апреля ему позвонил друг, с которым месяц назад он в баре смотрел футбол – спросил, не болеет ли Гитис коронавирусом. Выяснилось, что друга проверили и у него установили коронавирус.

Друг Гитиса Вайдас встречался с друзьями, когда никаких симптомов у него не было, они появились через два дня."Похоже, мы все принесли вирус из города. Когда мы узнали об этом, позвонили по номеру 1808. Сказали, что у нас был контакт с больным", – рассказывал Гитис.

Они с женой сдали образцы, в обоих случаях ответ был положительный, хотя они уже чувствовали себя хорошо.

В семье двое детей - 2 и 5 лет, у детей никаких симптомов не было. Кроме того, даже по просьбе детей тестировать не стали. Аргумент - симптомов нет, значит нет смысла проверять. Им предложили изолировать детей в помещении муниципалитета, но возник вопрос, кто за ними будет смотреть, как все это будет происходить. Семья решила вместе изолироваться и провела дома 37 суток.

Несколько дней назад повторное тестирование показало, что у Гитиса и Эрнесты есть антитела. Гитис регулярно сдает кровь – поэтому и сейчас он сразу же откликнулся на призыв сдать кровь в Сантаришкской клинике.

Собеседник порадовался, что для его семьи все закончилось хорошо и лежать в больнице не пришлось.