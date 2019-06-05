Это порталу подтвердили разные источники и сам бывший спортсмен. Шуклин завершил спортивную карьеру в 2016 году.
Серебро он завоевал на олимпиаде в 2012 году.
Если Международный олимпийский комитет (IOC) велит Шуклину вернуть награду, то об этом должен будет позаботиться Литовский национальный олимпийский комитет.
Вернуть придется не только медаль, но и полученную за нее государственную премию – 58 000 евро.
Такой прецедент уже был – из-за допинга титула чемпионки Европы 2010 года была лишена бегунья Живиле Бальчунайте.
По словам вице-министра образования, науки и спорта Корнелии Теснесите, с Шуклина скорее всего также попытаются взыскать премию.
Сам Шуклин своей вины не видит, он считает, что сомнение вызывает метод проверки образцов, кроме того, он просил проверить образец Б не в Лозанне, а в другой лаборатории.
– Что вы узнали получив результаты образца Б?
– Ответили, что результаты образца Б, такие же как результаты образца А. Никаких подробностей. Сложная ситуация, я понимаю, что в этой борьбе я один. Пока у меня нет официального решения, когда будет, можно будет что-то предпринять.
– Может, обратитесь в Спортивный арбитражный суд (CAS)?
– Я получил письмо с приглашением на дисциплинарную комиссию IOC или защищать свои интересы в CAS. Я узнал, что расходы на одно заседание в CAS могут составлять около 30 000 евро, кроме того, нужен адвокат, это вместе обойдется в 50 000 евро. Поэтому я выбрал дисциплинарную комиссию IOC. Меня опросили дистанционно.
Я рассказал о своей ситуации, представил свою версию.
Если нет денег, то о какой защите может идти речь. Кроме того, я ушел из спорта, остался один, без страховки.
Комиссия IOC меня выслушала, сказала, что все понимает, но не может оспаривать данные лаборатории. Я просил провести анализ в другой лаборатории.
Буду ждать ответ. Когда он будет, у меня будут две недели на обжалование. Попытаюсь обратиться к правительству, президенту Литвы, попросить о помощи. Сомнительно, что получу ее, ведь я уже завершил карьеру. Есть один вариант – продать квартиру.
–Если бы пришлось вернуть премии, стипендии, это отразилось бы на ваших финансах?
– Я не миллионер, если решат, что надо вернуть, конечно, верну. Если мне не поверят, отдам. Но с другой стороны, с неба я сейчас эти деньги не достану, составят график, верну из частями. Я никогда не занимался спортом ради денег.
В Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары 5 июня
В Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары 5 июня - 30...
По истечении срока полномочий уволена глава Департамента нацменьшинств Литвы (1)
Правительство Литвы в среду освободило от должности...
Могут сгореть премии и олимпийские медали: Шуклина не спас и образец Б (16)
Серебряный призер Лондонской олимпиады Евгений Шуклин...
Депутат Гражулис в этом году проигнорирует шествие "За равенство!" (8)
Депутат литовского парламента Пятрас Гражулис ,...
Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас (8)
Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...
TOP новостей
Не прошло и ста лет: в Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары
В Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары 5 июня - 30...
Посол Литвы в России Мотузас возвращается на работу в Москву (6)
Посол Ремигиюс Мотузас на следующей неделе...
Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас (8)
Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...
Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца
До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...
Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (47)
С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...