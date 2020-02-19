Мобильные радары как на ладони: карта радаров на всей территории Литвы

Полиция за 1 млн. евро купила 37 мобильных лазерных радаров осенью 2019 года. Они могут отслеживать сразу несколько транспортных средств, которые едут в обоих направлениях. Зафиксировав превышение скорости радар снимает автомобиль на расстоянии меньше 100 м.

Польза этих радаров в том, что полицейским не надо составлять протоколы, оставлять нарушителей. Полицейские находятся рядом с радаром, чтобы защищать его от повреждений. Литовские водители уже заметили, что такие полицейские без униформы сидят в автомобилях без опознавательных знаков, поэтому заметить радар сложно.

Новые радары как следует переполошили нарушителей, поэтому возник большой ажиотаж, организовывались различные акции, чтобы заставить полицейских отметить места установки радаров.

Начальник Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис сказал Delfi, что провели консультации с коллегами в ЕС, чтобы выяснить, отмечают ли они места установки мобильных радаров. Был получен однозначный ответ: в большинстве стран такое оборудование не отмечают, а кое-где – даже запрещено информировать об установке такого оборудования.

Однако комиссариаты разных округов Литвы решили представить список самых аварийных дорог, улиц и участков, где, по его мнению, больше всего ДТП происходит из-за превышения скорости. Такими данными поделились все округа за исключением Паневежского – там полицейские пока не будут предавать огласке места установки таких радаров.

Была составлена карта, на которой отмечены все места, где могут стоять мобильные радары.

Важно обратить внимание на то, что полицейские по мере необходимости будут менять место размещения радаров. Эти радары будут использовать не только на районных и городских дорогах, но и на магистральных дорогах, в том числе дорога Вильнюс-Клайпеда, магистраль A1.