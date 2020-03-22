Мобильные центры проверки в Каунасе и Клайпеде будут работать до обеда

"Работали с 8 до 12 ч.", – сказала представитель Минздрава Одета Виткунене.

В Вильнюсе пункт проверки на COVID-19 в воскресенье будет работать с 8 до 22 ч.

"Вильнюс работает на полную мощность, поскольку в столице самый большой поток и пациентов как в состоянии средней степени тяжести, так и в тяжелом состоянии", – сказала Виткунене.

По ее словам, в Вильнюсе зарегистрировались те жители, "состояние которых оценивается как тяжелое", состояние специалистов оценивают специалисты 1808, без их направления поехать в такой пункт нельзя.

В каком режиме пункт будет работать в понедельник, решат на совещании в воскресенье.

Минздрав указал, что посылки с реагентами уже на пути в Литву.

Если реагенты прибудут в воскресенье ночью, по словам Виткунене, мобильные пункты будут работать в полную мощность с понедельника.

Она сказала, что тогда в сутки можно будет проверять 500-600 образцов.

В воскресенье сообщили, что в Литве осталось 700 реагентов.

В Литве на данный момент исследовали 2086 образцов, сообщил Минздрав. Сколько жителей проверено, не известно, поскольку у некоторых образцы брали несколько раз. В субботу проверили 384 образцов.

Минздрав указал, что один человек лечится дома. По данным Национального центра общественного здравоохранения, из-за границы вернулись или с больными контактировали 74 887 человек. В Литве диагностировали 105 случаев коронавируса.