Множество людей в выходные собралось не только у елок, но и в Паланге

"Когда приходишь на ул. Й.Басанавичюса, кажется, что не существует никакого карантина - там множество людей. Люди массово покупают в барах кофе, горячее вино и еду. Садятся на скамейки прямо на улице или в парке и едят", - сказал VE.lt клайпедчанин Владас Куйзинас.

Он поделился фотографиями из Паланги которые сделал в прошлые выходные.

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"Если только выглядывает солнце или погода неплохая, даже машину у ул. Й.Басанавичюса поставить негде. Такая активность удивляет. Во время первой волны коронавируса весной люди были осторожнее, помню, и в Клайпеде на улицах людей практически не было, а сейчас вот что творится", - удивлялся Владас.

Однако он прибавил: "Правда, все в Паланге ходят в масках, на чистом воздухе, в таких условиях заразиться наверное сложно. Люди устали сидеть в четырех стенах".

Все чаще пишут о том, что в Палангу приезжают пожить работающие удаленно вильнюсцы и каунасцы.

Профессор Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс заметил: "Ограничения дают эффект, если их соблюдают. Никакая полиция не заставит людей не собираться в усадьбах, на частных вечеринках, если не введен комендантский час".

Он заметил, что в Англии, Польше, Венгрии и Австрии условия карантина жестче, чем у нас. Якобы комендантский час приносит свои плоды.

Касюлявичюс сказал, что сейчас в Литве есть проблемы двоякого плана - с одной стороны это 2000 больных в больницах, а с другой - нарушение предоставления плановых услуг больным с хроническими заболеваниями, растущая смертность от сердечных болезней. Пациенты избегают посещения врачей, откладывают профилактические проверки до лучших времен, поскольку боятся заразиться COVID-19. Кроме того, часть отделений для плановых услуг переоборудованы для лечения ковидных больных.

По его словам, хуже всего то, что мы до сих пор не знаем, где люди заражаются. Он привел в пример данные по Исландии.

"В Исландии больше всего людей заражается дома, в социальном окружении, на работе и в леченых учреждениях. Однако большую часть случаев заражения отследить не удается. Возможно, в Литве картина похожая, хотя доступа к таким данным у широкого общества нет. Маленькое государство пытается охватить проблему, которая ей не по зубам. Избыточные требования Минздрава только ухудшают ситуацию. Например, быстрые тесты. Надо дать возможность всем компаниям и учреждениям тестировать своих работников всеми доступными способами.

Мы много говорим о безопасности ТЦ и школ. Но знаем ли мы, сколько учеников и продавцов заболели на этой неделе? Новейшие исследования американских ученых показали, что при тестировании учеников у учителей каждых 7 дней и своевременной их изоляции, как только появляются первые симптомы, количество новых случаев в Нью-Йорке можно уменьшить на 70%! Я уже не говорю о средствах защиты и хорошей вентиляции, - сказал Касюлявичюс.