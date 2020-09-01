Многолетняя работница Lidl пожаловалась на то, что ее вынудили уйти

Пресс-секретарь сети Лина Скерсите сказала, что Гаспарене ушла с работы после того, как ей сделали замечание из-за учета рабочего времени.

"Однако потом она забрала заявление, женщина не уволена", – сказала Скерсите.

Гаспарене обратилась в редакцию Delfi, получив разрешение адвокатов на предание истории огласке. Женщина, которая живет в Каунасе, сказала, что в Lidl работает с 2016 года (тогда сеть открыла свои магазины в Литве).

"24 августа 2020 года я вернулась из отпуска. Около 16 ч. меня пригласила начальница, в кабинете были еще 4 человека, они оказывали на меня давление. Говорили: ты нарушила правила учета рабочего времени. Якобы это грубое нарушение, поэтому я должна уйти", – сказала Гаспарене.

"Я отвечаю: вы шутите? Я была в шоке. Ведь если есть нарушение, должна быть коррекция. Но мне никто ничего не говорил. Сразу сказали уходить. А ведь должны предупредить об увольнении, выплатить пособие и т.д. Я хотела проконсультироваться, но мне сказали подписывать и уходить. Представили уже подписанное главой заявление. Были подписи моей начальницы и другого начальника. Я была в шоке и подписала. Сказали, уйдешь по собственному желанию, претензий к тебе не будет. В течение часа ни с того, ни с сего меня уволили", – сказала она.

Гаспарене рассказала, что ее нынешняя начальница работает около года.

"Она невзлюбила меня с самого начала. Не знаю, почему. Никаких проблем с коллегами у меня нет. Я работаю с немецким Lidl. Все в порядке. Ни с кем нет никаких конфликтов. Просто этот человек хотел, чтобы я ушла. Меня хотели уволить в ноябре. За то, что я плохо заполнила таблицу. Оказывали психологическое давление. Я сказала, что если я плохо заполнила, пусть покажут, как надо. Показать не смогли", – сказала она.

Адвокаты Гаспарене посоветовали ей забрать заявление.

"Я так и сделала. Сейчас я на больничном, поскольку в понедельник после этой истории я попала в больницу из-за повышенного давления", – сказала она. Собеседница указала, что намерена обращаться в комиссию по трудовым спорам.

"Всем моим коллегам сказали, что я ушла по собственному желанию", – прибавила Гаспарене.

Скерсите не стала комментировать отношения между Гаспарене и ее начальницей. "Мы всегда заботимся о наших работника, даже если они уходят с работы, поэтому эта жалоба для нас неожиданная", – сказала она.

"Мы насчитываем зарплату за каждую отработанную минуту, поэтому нам важно, чтобы работник предоставлял верную информацию о рабочем времени. У компании к этой работнице были претензии в связи с неправильным учетом рабочего времени, с ней об этом и говорили на встрече. После замечаний работница подала заявление об увольнении, но потом забрала его, она не уволена", – сказала Скерсите.