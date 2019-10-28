"Многие родители из литовскоязычных семей отдают своих детей в нашу школу": учитель музыки из Шяуляй поведала об уникальном примере обучения

Школа согласия

Оксана Легацкая – учитель музыки в шяуляйской гимназии "Сантарвес" - это единственная школа с углубленным изучением русского языка, где дети учатся с 1-го по 12-й класс. По словам нашей героини, само по себе учебное заведение уникально, так как в нем учатся и русскоязычные, и литовскоязычные ребята, многие из которых изначально не владели русским языком. Учителя же здесь работают сразу на двух языках.

Подкаст "Шестого урока": И вот я оказалась в школе… В школе вместе со своей дочкой. Я – учитель, она – ученик.

"Эта гимназия с усиленным изучением родного языка. В основном предметы у нас ведутся на литовском языке, но не всегда и не все. У нас есть дети, которые не понимают русского языка. Раньше гимназия была русской – теперь нет. Но многие родители из обычных литовскоязычных семей отдают своих детей в нашу школу, надеясь на то, что они в совершенстве овладеют русским. Половина учеников в школе – это русскоязычные, другая половина – литовцы, а все классы у нас смешанные. Это была сознательная реформа школы, поскольку до этого решения стоял вопрос о возможном закрытии гимназии из-за низкой заполняемости. Сегодня у нас около 200 учеников. Желающих учиться в "Сантарвес" стало больше. Тем не менее даже для Шяуляй это маловато, но для нас это прогресс", - говорит Оксана.

Оксана Легацкая Многие родители из обычных литовскоязычных семей отдают своих детей в нашу школу, надеясь на то, что они в совершенстве овладеют русским. Половина учеников в школе – это русскоязычные, другая половина – литовцы, а все классы у нас смешанные.

По ее словам, возможно, эту модель обучения могли бы позаимствовать и другие школы нацменьшинств. Пример этой шяуляйской гимназии уникален в том плане, что здесь, как утверждает Оксана, не возникает конфликтов на национальной почве, так как все равны.

"В национальном отношении нет никаких проблем, так как дети живут в предлагаемых условиях – ученики приходят из разных семей с разными корнями и традициями, формируя единое целое. У нас полное согласие народов. Нет серьезных проблем и с так называемым буллингом. Возможно, это как раз и связано с тем, что у нас много национальностей и много языков. Наша гимназия многонациональна и дети, общаясь друг с другом, изначально сталкиваются с "разностью" иных культур, обычаев и языков на своем детском уровне понимания... Это помогает им осознать, что мир разнообразен и люди, живущие в нем – разные и это замечательно. А поскольку мы не самая большая по количеству учеников гимназия – учителям легче коррелировать эту "разность" в общность, то есть в одну семью. Пока это удается", - утверждает педагог.

© Asmeninis archyvas

Через годы, через расстояния

Оксана Легацкая – уроженка Полтавской области, но еще в детстве ее семья переехала в литовский Шяуляй, поэтому Литва для нее родная. Здесь она училась в школе, а позже в педагогическом университете. По ее словам, желание стать учителем появилось еще в юности.

"Я родилась в Украине, а в 12 лет оказалась в Литве… Быть учителем – об этом я мечтала с детства. И моя мечта осуществилась. Не представляла себе другого жизненного пути, и, хотя понятно, что мечта и призвание – разные категории, только начав преподавать, мне стало очевидно – я учитель, и это мое призвание. Но перипетии судьбы не спешили обозначить путь к мечте. Трудности, с которыми столкнулась наша страна в середине девяностых не позволили мне окунуться в педагогическую деятельность сразу по окончании института. На какое-то время диплом учителя младших классов был положен на полку.

Страна менялась, менялась жизнь, но все же, несмотря ни на что, я шла к своей мечте и была уверена – так или иначе мои поиски приведут меня в педагогику. Так и случилось. И вот я оказалась в школе… В школе вместе со своей дочкой. Я – учитель, она – ученик. И нам обеим нравится учиться! Мне действительно нравится учиться, не только понимая, что это необходимо для совершенствования, работы, саморазвития, а учиться еще и потому, что это, повторюсь, нравится! Ведь, где еще есть такие неограниченные возможности учиться, как не для учителя в школе? И судьба опять ко мне благосклонна – возможность стать учителем музыки подвигла меня получить второе педагогическое образование в Литовском эдукологическом университете – музыкальное", - рассказывает героиня.

Наша собеседница говорит, что музыкой она занималась еще в детстве, поэтому к выбору профессии подошла осознанно.



"В свое время я окончила музыкальную школу, а позже получилось так, что в школе освободилось место учителя по музыке. Кстати, изначально я начала работать здесь в качестве учителя танца – меня позвали вести кружок, потом появилась вакансия, - повествует Оксана, отмечая, что современных школьников не так сложно заинтересовать музыкой, но вот заставить их увлечься музыкой как предметом – иная задача. – Не могу сказать, что это очень сложно, но многие изначально настроены так, что, мол, музыка не нужна… Вызвать живой интерес у учеников действительно нелегко, но задача школьной программы не заключается в том, чтобы сделать из ребенка профессионального музыковеда или музыканта. Задача в том, чтобы дать ему некий "инструмент" для жизни – своеобразную методику для выбора дальнейшего пути. Предмет помогает раскрыть возможные таланты, научить пользоваться своим потенциалом и способностями. Пускай ученик не станет певцом или композитором, но то, что человек приобретет на уроках музыки – пригодится ему в любой его профессиональной деятельности и абсолютно во всех сферах дальнейшей жизни", - уверяет она.

Оксана Легацкая Предмет помогает раскрыть возможные таланты, научить пользоваться своим потенциалом и способностями. Пускай ученик не станет певцом или композитором, но то, что человек приобретет на уроках музыки – пригодится ему в любой его профессиональной деятельности и абсолютно во всех сферах дальнейшей жизни.

Современная программа по изучению музыки предполагает под собой несколько направлений, которые, по словам Оксаны, обогащают ученика как личность.

"В качестве обязательных моментов идет теория, история, а сам перечень знаний очень обширный. Мы изучаем музыкальное искусство, начиная от античности и заканчивая современностью. Под современностью я подразумеваю XX век и начало XXI века – мы рассказываем о разных жанрах, - говорит она, подчеркивая, что ученики, тем не менее, крайне редко решаются сдавать музыку как экзамен, а если такое и случается, то эти случаи – единичны".

Помимо всего прочего, экзамен по музыке – это формальность. Если вы захотите поступать в консерваторию, это не означает, что вам нужно его сдавать в обязательном порядке.

Зарплата – не радует

Несмотря на то, что Оксана Легацкая, как и многие другие, признает, что школьная система образования далека от совершенства, а рядовому учителю крайне нелегко прожить на одну зарплату, если бы перед ней вновь встал выбор, идти ли ей в учителя, она отвечает положительно.

© DELFI / Martynas Bauža

"Если вы задаете мне вопрос о том, хочу ли я изменить свою жизнь и могла ли я согласиться снова пойти в педагоги, то мой ответ утвердительный. Вне всякого сомнения – да! Как я уже и говорила – это моя мечта, это мое призвание, это моя жизнь. Так надо ли отказываться от такого подарка судьбы, если представится вторая возможность пройти заново весь путь учителя? Ответ очевиден", - размышляет героиня.

Тем не менее, своим ученикам она не готова смело рекомендовать не бояться связать свою карьеру с педагогикой, поскольку вопрос заработной платы по-прежнему стоит очень остро, а всем выпускникам нужно как-то строить свое будущее. Она с грустью говорит о том, что профессия учителя – непривлекательна.

"Думаю, профессия учителя на данный момент, к сожалению, непривлекательна для большинства молодых людей. И ни для кого не будет новостью, что связано это, прежде всего, с экономическими факторами, нежели с какими-то другими… Допустим, со сложностью обучения, или, поверьте, весьма напряженной и нелегкой работой учителя как таковой. Для молодого человека, только начинающего свой путь, этот мир полон желаний, возможностей и соблазнов. Помимо всего прочего, ему не избежать обязанностей и обязательств перед своей семьей, государством… Отрицать материальную составляющую современной реальности бессмысленно и глупо, а оплата труда учителя никак не мотивирует будущих студентов связывать свою жизнь с педагогикой. Но это не проблема отдельного министерства или отрасли – это проблема макроэкономики страны в целом. Обеспечить рост экономики, занятости, улучшать социальную сферу, создавать условия для достойного труда и заработной платы – разве это не является задачей наших сегодняшних учеников – будущих политиков, экономистов, управленцев? Значит, что и на нас, учителях, сегодня лежит часть ответственности за то, какой завтра будет страна, в которой мы все живем. Все взаимосвязано", - говорит Оксана, подразумевая то, что без инвестиций в школу и образование нельзя гарантировать то, что Литву ждет успешное будущее.

Оксана Легацкая Отрицать материальную составляющую современной реальности бессмысленно и глупо, а оплата труда учителя никак не мотивирует будущих студентов связывать свою жизнь с педагогикой. Но это не проблема отдельного министерства или отрасли – это проблема макроэкономики страны в целом.

Реформа реформе рознь

В ходе беседы мы затронули вопрос нашумевшей школьной реформы, в результате которой изменилась система начисления зарплат. Тогда по крупным городам Литвы прокатилась волна массовых протестов и забастовок, а вот в регионах и небольших населенных пунктах большинство педагогов остались довольны. Нельзя сказать, что Шяуляй это мегаполис, но и провинцией его тоже не назовешь. На вопрос о том, улучшилась ли ситуация после реформы у нашей героини, Оксана говорит, что все не так однозначно.

"Если взять нашу конкретную школу и вспомнить, какие тяжелые периоды мы переживали, какие низкие зарплаты получали учителя – в свое время нам приходилось уходить в неоплачиваемые отпуска – то на эту реформу я смотрю довольно нейтрально. Она никак не сказалась на нашей школе. Мы не стали получать меньше, но и больше тоже не получили. Я не почувствовала на себе никаких изменений. Все идет своим чередом – условия в школе улучшаются, в целом сама ситуация тоже улучшается, но я не могу говорить, что это напрямую связано с реформой".

Одновременно, рассуждая о том, правильным ли было решение Минобразования продлить учебный год до начала июля, сократив летние каникулы, Оксана Легацкая говорит, что это тоже в корне не изменило ситуацию.

© Asmeninis archyvas

"Думаю, что ребенку это не нужно. Учителям тоже большой разницы нет... Как работали, так и работаем. Сама по себе реформа ставит какую-то задачу что-то улучшить, в данном случае я не могу сказать, что стало лучше, но и хуже тоже не стало", - говорит Оксана.

Времена не выбирают

Как разница поколений сказывается на школе? Ведь сегодняшних школьников обучают преподаватели, которые в свое время учили их родителей – еще в советские годы. Насколько остро стоит вопрос понимания учителем современного ученика, мы поинтересовались у нашей собеседницы, которая пришла работать учителем относительно недавно – в 2004 году.

"Каждый период времени вносит свои коррективы в поведение человека. Это неизбежно. Течение жизни диктует свои постоянно обновляющиеся правила и законы. В целом, конечно, можно сказать, что дети всегда остаются детьми, независимо от того, какой модели и какого года выпуска телефон они держат в руках… Скорее всего, 15 лет – слишком маленький срок для больших изменений в психологии человека при условии отсутствия кардинальных перемен в окружающей жизни. Но в то же время каждое новое поколение детей – от 1-го по 12-й класс – как новая неизвестная глава в увлекательной книге. Первоклассники уже отличаются от второклашек, а далее – еще больше. Вот потому, обучая их, таких разных и таких одинаковых, – обучаешься сам", - подчеркивает собеседница.

Подкаст: в поисках ужастиков

Вместе с этим Оксана отмечает, что перемены – неотъемлемая часть системы образования. По ее словам, дети должны меняться, но одновременно должна меняться и сама школа.

"Запросы времени таковы, что не каждый учитель успевает за невероятно быстрой динамикой современной жизни. Отсюда – возможное отсутствие взаимопонимания с учеником, да и, зачастую, нехватка знаний у самого учителя. Вот тут госведомства обязаны своевременно и оперативно реагировать, создавая и постоянно совершенствуя образовательные и учебные методики, как для учителей, так и для учеников. Школа не должна отставать от жизни! В этом случае очень важен аспект госфинансирования школ, корзины ученика. Если, допустим, у ребенка в руках новенький iPhone, а в школы по-прежнему работают с устаревшими процессорами Pentium, уже ставшими антиквариатом, то ребенку будет неинтересно учиться... Своевременное совершенствование профессиональных знаний преподавательского состава, современное материально-техническое обеспечение школ наравне с прогрессивными методиками обучения – это залог будущего наших детей", - уверяет Оксана Легацкая.

Говоря же о том, легко ли завоевать авторитет у современного ученика и удается ли это самой Оксане, наша героиня отвечает, что почти все упирается в профессионализм.

"В первую очередь ты должен быть профессионалом своего дела. Ты должен откровенно любить свой предмет, знать его и передавать это знание ученикам. Учитель не должен выступать в роли "равного" или быть "наравне" с ребенком, поскольку это невозможно. Разный возраст, положение, социальные статус – все это диктует свои правила. Но в то же время педагог ни в коем случае не должен ставить себя выше ученика. Необходимо уважать каждого как личность, проявлять искренность и доверие. Откровенно говоря, авторитет учителя – весьма хрупкое создание, требующее от преподавателя критического отношения к себе, постоянной работы над ошибками и, в огромной мере, безграничного терпения", - говорит героиня.

На одной школе жизнь не заканчивается

Помимо работы в школе в качестве учителя музыки, Оксана Легацкая работает как режиссер. Возможно, ее уроки интересны и искренне любимы учениками за счет того, что она не ограничивается одними уроками. Вот уже который год наша героиня ставит настоящие мюзиклы.

"Мне нравится организовывать концерты, мы часто ставим мюзиклы. Мы делаем целые постановки, и мне это очень нравится. Детям, разумеется, это тоже интересно – попробовать себя в роли актеров, певцов и танцоров. Тяга к таким занятиям у меня еще с детства… Я хочу, чтобы дети были смелее, активнее, чтобы они были готовы ко взрослой жизни, не боялись экспериментировать и пробовать себя в разных направлениях уже после окончания школы", - говорит наша собеседница.

© DELFI / Martynas Bauža

Оксана Легацкая – активный участник русской и украинской общин города Шяуляй, где у нее так же есть возможность применить свои умения и музыкально-режиссерские таланты.

"Украинская община в Шяуляй появилась недавно, а русская появилась давно. Кстати, в ней я руковожу ансамблем – мы и танцуем, и поем, популяризируем русскую культуру, устраиваем праздничные мероприятия. Когда образовалась украинская община, я тоже не могла остаться в стороне, так как мои корни – украинские и мне близка эта культура, - говорит Оксана, подчеркивая, что, несмотря на видимое моноязычие, в Шяуляй проживает много русских и украинцев. – Может, статистика этого не отображает, но в нашем городе их [русскоязычных] очень много! Мы регулярно проводим встречи выпускников всех школ с русским языком обучения, отмечаем Масленицу, организуем поездки, устраиваем большие мероприятия, объединяя разные русские культурные центры – из Радвилишкис, Мажейкяй, Кедайняй.

Украинская же община только начала свою работу – там тоже проводятся мероприятия, но, помимо этого, она осуществляет и важную гуманитарную миссию, помогая своим соотечественникам за рубежом и тем, кто приехал в Литву, бежав от войны или экономических трудностей в Украине. Кстати, приезжие обращаются за помощью и к школе, и к русским центрам – в помощи никто не отказывает", - говорит Оксана Легацкая.