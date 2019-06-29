Многие об этой опасности не знают: сидящие сзади должны помнить о главном

Наблюдения показали, что пассажиры, которые сидят сзади, часто не пристегиваются ремнями безопасности, но иногда не пристегиваются и пассажиры, сидящие спереди. По данным Литовской дорожной полиции, в 2018 году зафиксировали 19 000 непристегнутых пассажиров, а за 5 месяцев этого года - 7000.

Двойная опасность

Эксперты отметили, что ситуация понемногу улучшается, но все еще бывает, что водители не заботятся о безопасности.

По словам полиции, во время ДТП, если не пристегнут пассажир спереди, то он ударится в ветровое стекло, а водитель - об руль. Это еще не все, еще один удар экипаж может получить, если лопнут подушки безопасности. В таком случае человека отбросит назад, а это может привести к более серьезным травмам и тяжелым последствиям ДТП.

Однако, по словам стражей порядка, еще больше проблем создают люди, которые не пристегиваются на заднем сидении. Все еще бытует мнение, что сидящие сзади не должны пристегиваться, но жизнь пассажира и водителя могут спасти именно ремни безопасности.

Специалист Литовской дорожной полиции Мария Казанович сказала, что в случае ДТП сидящий сзади пассажир может завалиться вперед на водителя, травмировать его и даже стать причиной его гибели.

Специалист акцентировала, что особенно актуальны ремни безопасности в тех случаях, когда автомобиль переворачивается. На практике был ряд случаев, когда непристегнутых пассажиров "выбрасывало" из автомобиля через окна, кроме того, на них падал перевернувшийся автомобиль.

Не забывайте о детях

Эксперты в сфере безопасного движения обращают внимание на то, что родители порой халатно относятся к вопросу безопасности своих детей. Нередко детям, которые хотят смотреть вперед через ветровое стекло, разрешают сидеть между сидениями, детей не пристегивают. По словам специалистов, это самая опасная позиция, поскольку в случае лобового столкновения или резкого торможения велика вероятность, что ребенок удариться о ветровое стекло и получит серьезные травмы.

Полицейские акцентируют, что родители должны позаботиться об автокреслах для детей. Эти автокресла должны соответствовать возрастной группе и росту ребенка. Дети всегда должны быть пристегнуты.

Полиция также напоминает, что благодаря ремням безопасности в небольших ДТП чаще всего удается откупиться легким испугом, а в случае серьезных ДТП – сохранить жизнь.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.