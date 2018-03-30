Депутат Антанас Винкус сказал, что он за то, чтобы жители Литвы в Страстную пятницу не работали.

"В этот день мы осмысляем мучения Христа и его смерть, без которых не было бы и воскресения. Было бы хорошо, чтобы люди могли отвлечься от работы", - сказал депутат.

Другой депутат Дайнюс Крейвис считает, что собраться с мыслями можно и в рабочий день, а на службу в храм пойти в Страстную пятницу вечером. Он также заметил что для отдыха есть первый и второй день Пасхи.

Он склонен обсуждать не выходной в Страстную пятницу, а возможность сделать так, чтобы все воскресные дни в Литве для большинства стали выходными.

"Даже бизнес не против, владелец Norfa упоминал, что он одобрил бы сокращение времени работы магазинов в выходные или вообще отказ от работы в этот день. Я думаю, это было бы важно для всех людей, за исключением небольших магазинов. Это была бы возможность развития для малого бизнеса, если бы крупные ТЦ постепенно сократили время работы в воскресенье или не работали бы сначала по одному воскресенью в месяц, как сейчас в Польше, чтобы жители привыкли", - сказал Крейвис.

Страстная пятница - выходной день в протестантских Швеции, Дании и Финляндии, а также в католических Испании, Ирландии и Германии. Кроме того, Страстная пятница - выходной в Великобритании, Латвии и Эстонии.