Член парламентской фракции консерваторов Ингрида Шимоните сказала, что ее впечатлила поддержка отделений партии. Уже и коллеги по партии говорят, что произошел перелом, и Шимоните может решиться принять участие в выборах.

"Многие отделения выдвигают мою кандидатуру, хотя я с самого начала заявила, что не буду участвовать в выборах. Видно, людям это не показалось важным заявлением, и они все равно выдвигают мою кандидатуру. Формально я стану одним из кандидатов, который должен до конца месяца сказать, примет ли он участие в дальнейшем процессе. Это уже случилось вопреки моей воли. Впечатляет, что люди, вопреки моему мнению, все равно выдвигают мою кандидатуру. Но решение все равно должен принять сам человек", – сказала Шимоните.

"Когда делают выбор в отделениях, то чаще всего Ингриду выдвигают под гром аплодисментов. Просто это очевидно, однопартийцы выражают свою любовь и доверие. Я думаю, этого не ожидала и сама Ингрида. Может, раньше это никак не было выражено, не знаю, как такое случилось, эта органичная искренняя поддержка сильно ощущается", – сказал Габриэлюс Ландсбергис.

До субботы отделения партии должны принять окончательное решение по вопросу потенциальных кандидатов в президенты. До 25 сентября выбранные отделениями кандидаты должны будут высказать свое мнение, а 26 сентября список кандидатов утвердит президиум партии.

После внутренних дебатов в октябре в ноябре представят одного кандидата от партии консерваторов. Глава штаба СО-ХДЛ Радвиле Моркунайте-Микуленене сказала, что пока лидируют 4 кандидата.

Социолог Владас Гайдис сказал, что во время экономического кризиса 2009–2012 г. министр финансов Шимоните была в тройке самых популярных известных лиц, после президента Дали Грибаускайте и кардинала Аудриса-Юозаса Бачкиса.

"Сейчас у нее более образованный электорат, люди с большими доходами, жители больших городов с хорошей квалификацией, молодые люди. Этот электорат сродни электорату Гитанаса Науседы и Вигаудаса Ушацкаса", – сказал Гайдис.

Политолог Юрате Новагроцкене считает, что из очевидных кандидатов Шимоните была бы самым серьезным и перспективным.

"Я назвала бы ее "троянским конем", если бы она так рано не появилась. (...) Самое главное и привлекательное в ней - отсутствие скандалов и каких-то шлейфов", – сказала Новагроцкене.

Почетный председатель консерваторов Витаутас Ландсбергис сказал в интервью "Панораме", что Шимоните была бы подходящим и серьезным кандидатом в президенты Литвы.