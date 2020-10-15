"Я бы рекомендовала на какое-то недолгое время вернуться к карантину, ведь как мы сейчас видим, это единственная по-настоящему действенная мера. Но это не значит, что карантин должен длиться три месяца", – сказала профессор в передаче "День на Delfi".

"Мы видим, что другие страны, Израиль, Чехия, не видят иного выхода - только карантин", - сказала женщина. По мнению профессора, ограничения нужны, в противном случае количество больных будет быстро расти , и справиться с вирусом будет сложно.

"250 случаев - это не трагедия, но просматривается тенденция, наблюдается рост. Чем шире распространится инфекция, тем сложнее ее будет обуздать и, наконец, мы снова окажемся в условиях жесткого карантина. И он будет длиться дольше", – считает Жвирблене.

По ее словам, если карантин не вводят, люди должны быть дисциплинированы, должны соблюдать рекомендации – соблюдать дистанцию при общении, а сейчас мы слишком расслабились.

"Человек в принципе не способен долго соблюдать дисциплину и опасаться чего-то. Весной люди больше боялись. Сейчас люди расслабились, это нехорошо, ведь нельзя забывать, что вирус жив, он рядом", – сказала Жвирблене.

"Пока ничего особенного не делают, только людям рекомендуют носить маски в закрытых помещениях, но работают бары, ночные клубы, спортивные клубы. Чтобы не было тысяч случаев, нужно ввести какие-то ограничения", – считает профессор.

По ее словам, даже если появится вакцина от коронавируса и ее привезут в Литву, она тоже необязательно остановит распространение вируса.

"Назначение вакцины - остановить распространение вируса, но это возможно, если привить 60–70% жителей", – сказала Жвирблене. В противном случае, по ее словам, те, кто сделал прививку, будут защищать только самих себя.

Жвирблене считает, что можно сократить время изоляции, поскольку большая часть заболевших через 5–7 дней уже не заразны.

"В течение 5–7 дней человек может заразить других. 14 дней – это для подстраховки, поскольку гарантий нет", – сказала она. По ее мнению, более короткий срок изоляции побудит людей активнее сдавать анализы.

"Никто не хочет сидеть в изоляции, поэтому и не хотят проверяться", – сказала Жвирблене.