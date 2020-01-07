"Вновь мы переживаем события той благословенной ночи, когда Господь пришел в этот мир и стал человеком. Христос родился от Пресвятой Девы Марии ради каждого из нас, чтобы спасти нас. В этом проявилась его божественная любовь. Своей любовью он охватил весь мир и явил эту любовь своим крестом. Из его любящего сердца сквозь века звучит призыв к каждому из нас жить по любви, творя дела милосердия: поддерживать немощных, заботиться об обездоленных, помогать нуждающимся", - говорит в своем обращении глава Литовской православной церкви.

"В эти светлые рождественские дни я желаю всем вам приобщиться этой любви, ощутить ту истинную радость, которую мы испытываем, когда искренне творим дела милосердия. Пусть мир воцарится в ваших душах, а свет Христов несет радость всем людям! С праздником всех вас! С Рождеством Христовым!", - пожелал верующим митрополит.