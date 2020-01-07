"Вновь мы переживаем события той благословенной ночи, когда Господь пришел в этот мир и стал человеком. Христос родился от Пресвятой Девы Марии ради каждого из нас, чтобы спасти нас. В этом проявилась его божественная любовь. Своей любовью он охватил весь мир и явил эту любовь своим крестом. Из его любящего сердца сквозь века звучит призыв к каждому из нас жить по любви, творя дела милосердия: поддерживать немощных, заботиться об обездоленных, помогать нуждающимся", - говорит в своем обращении глава Литовской православной церкви.
"В эти светлые рождественские дни я желаю всем вам приобщиться этой любви, ощутить ту истинную радость, которую мы испытываем, когда искренне творим дела милосердия. Пусть мир воцарится в ваших душах, а свет Христов несет радость всем людям! С праздником всех вас! С Рождеством Христовым!", - пожелал верующим митрополит.
Инспекция: зараженное гриппом польское мясо в Литву не попадает (1)
Несмотря на то, что в Польше фиксируются вспышки...
Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (31)
Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...
Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (32)
В литовский суд передано дело гражданина Российской...
На Кафедральной площади в столице Литвы отметят православное Рождество (1)
Фестиваль " Рождество в столице", длившийся 5 недель,...
Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (38)
От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...
TOP новостей
Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (31)
Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...
Президент поздравил православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым (33)
Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим...
Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (29)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...
Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (38)
От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...
Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (32)
В литовский суд передано дело гражданина Российской...