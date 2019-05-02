В четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоится церемония передачи миссии, которую возглавят венгерские военные с четырьмя истребителями JAS-39 Gripen.
Миссию в Шяуляй укрепят испанцы с пятью истребителями F-18. Испанский контингент дислоцируется дополнительно в рамках реализации программы НАТО 2014 года, которая призвана усилить безопасность в регионе после аннексии Россией Крымского полуострова.
Венгры и испанцы сменят дежуривших с января польских военных с истребителями F-16.
Между тем, германских военных с истребителями Eurofighter Typhoon, выполнявших миссию с базы в Эстонии, сменят британцы с самолетами этой же модели.
Миссия патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтийских странах, у которых нет собственных истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.
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