В четверг миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии возглавят представители ВВС Польши. В официальной церемонии четыре самолёта F-16 ВВС Польши сменили такие же истребители ВВС Бельгии.
© Reuters/Scanpix

Миссия из Эстонии будет усилена представителями ВВС Германии с пятью истребителями Eurofighter Typhoon.

Польские военные уже восьмой раз будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, сообщило Минобороны Литвы.

На церемонии смены осуществляющих миссию в странах Балтии контингентов в четверг планирует присутствовать командующий ВВС Альянса - генерал Тод Уолтерс.

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Министр обороны Раймундас Кароблис на церемонии заявил, что воздушная полиция НАТО не только свидетельствует о единстве союзников, но и "должна стать частью миссии противовоздушной обороны" с целью обеспечения быстрого реагирования на угрозы безопасности в регионе.

Командующий ВВС НАТО генерал Тодд Уолтерс поблагодарил Литву за бесперебойную поддержку принимающей страны в течение 15 лет осуществления миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством в странах Балтии. Он подчеркнул, что военно-воздушные силы НАТО на протяжении почти 70 лет "были и являются одним из важнейших факторов защиты, сдерживания и безопасности всех членов альянса".

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

Польские ВВС начали патрулирование стран Балтии в 2005 году с истребителем МиГ-29 Fulcrum, позднее - на истребителях F-16 Fighting Falcon.

Польша является одной из самых активных стран НАТО в странах Балтии и намерена продолжать участие в этой миссии и в 2020 году.

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